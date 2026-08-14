Lần đầu trong một chiến dịch duy nhất: 15 vũ khí “Made in Ukraine” cùng xuất kích - Cảng Nga rung chuyển

Ukraine vẫn phụ thuộc vào vũ khí phương Tây nhưng đã nhanh chóng tăng cường sản xuất trong nước.

Kênh TVP World (Ba Lan) đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã tăng cường tác chiến phối hợp các binh chủng bằng cách sử dụng 15 loại vũ khí sản xuất trong nước trong một cuộc tấn công duy nhất vào một cảng của Nga.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tối 12/8 (giờ địa phương), ông Zelensky cho biết, trong một "chiến dịch thành công", lực lượng Ukraine đã tấn công cảng Novorossiysk trên Biển Đen của Nga, đánh trúng một số tàu chiến Nga.

“Việc kết hợp sử dụng các biện pháp trừng phạt tầm xa với vũ khí của chúng ta [Ukraine]. Một chiến dịch thành công. Tôi cảm ơn các chiến binh của chúng ta vì sự chính xác của họ, và các nhà phát triển và sản xuất vũ khí của chúng ta vì đã tăng cường đáng kể khả năng của Ukraine”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine nói thêm rằng, “lần đầu trong một chiến dịch duy nhất”, các loại vũ khí Palianytsia, Peklo, Bars, Long Neptune, Mich, Fire Point, Ramzay, Sichen, Trust, Khariok, Bober, Liutyi và Dovbush đã được sử dụng – tất cả đều là hệ thống tên lửa hoặc máy bay không người lái do Ukraine tự sản xuất.

Ông Zelensky cho biết, các xuồng mặt nước không người lái Sargan và Mamai cũng tham gia vào cuộc tấn công này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một số tàu Nga "đang ẩn náu" ở Novorossiysk đã bị tấn công. Nguồn: X

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết một số tàu Nga "đang ẩn náu" trong vịnh Novorossiysk đã bị tấn công, bao gồm các tàu khu trục Admiral Essen và Admiral Makarov, một tàu đổ bộ lớn và một tàu hộ vệ.

“Các cơ sở khác của Nga từng giúp hỗ trợ cho cuộc xung đột cũng bị tấn công”, ông Zelensky nói thêm.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu Admiral Makarov và Admiral Essen bị hư hại nghiêm trọng

Hiện chưa có thông tin chính thức về mức độ thiệt hại đối với các tàu chiến, nhưng tờ Defense Express (Ukraine) đã phân tích hình ảnh vệ tinh do chuyên gia George Barros thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ công bố.

Theo Defense Express, hình ảnh vệ tinh dường như cho thấy hư hại đối với cả hai tàu Admiral Makarov và Admiral Essen tại vị trí bố trí hệ thống phóng tên lửa của chúng.

Phần này không chỉ chứa hệ thống phóng thẳng đứng UKSK 3S14, có khả năng phóng tối đa 8 tên lửa hành trình Kalibr, mà còn có các ống phóng thẳng đứng dành cho 24 tên lửa phòng không Shtil.

Các nhà phân tích cho rằng các cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái có thể nhằm mục đích kích nổ các tên lửa được cất giữ trên tàu. Tuy nhiên, các khoang phóng rất có thể đã trống rỗng vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh dường như cho thấy sự biến dạng của các cấu trúc kim loại xung quanh các vị trí bị ảnh hưởng.

"Với xác suất rất cao, điều này có nghĩa là con tàu sẽ cần sửa chữa toàn diện, nếu không nó sẽ không thể phóng cả tên lửa phòng không lẫn tên lửa hành trình", Defense Express viết.

Theo Defense Express, hình ảnh vệ tinh dường như cho thấy hư hại đối với cả hai tàu Admiral Makarov và Admiral Essen tại vị trí bố trí hệ thống phóng tên lửa của chúng. Nguồn: Defense Express

Theo nguồn tin, nếu cần sửa chữa toàn bộ boong phía trên bao quanh hệ thống phóng, công việc có thể cần đến cơ sở vật chất của một xưởng đóng tàu chuyên nghiệp.

Nga thường sửa chữa các tàu khu trục thuộc Dự án 11356R của Hạm đội Biển Đen tại xưởng đóng tàu Sevmorzavod ở thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea.

Tàu Admiral Essen đã được bảo dưỡng định kỳ tại đây vào năm 2019, trong khi tàu Admiral Makarov được bảo dưỡng tại xưởng đóng tàu này vào năm 2021.

Tàu Admiral Makarov cũng đã được sửa chữa tại Sevmorzavod vào tháng 7/2022 sau khi trúng tên lửa hành trình Neptune của Ukraine. Sau đó, đến tháng 9/2023, chiếc tàu này được nhìn thấy đang được lai dắt gần xưởng đóng tàu.

"Nga hiện đang đối mặt với một tình thế khó xử", Defense Express viết. “Họ có thể thử sửa chữa cả hai tàu khu trục ở Novorossiysk, nếu điều đó khả thi bất chấp việc thiếu trang thiết bị cần thiết; hoặc gửi chúng đến Sevastopol, nơi chúng sẽ gần hơn với các cuộc tấn công của Ukraine; hoặc để nguyên trạng.”

Cuộc chạy đua vũ trang phương tiện không người lái của Ukraine

Theo TVP World, mặc dù Ukraine vẫn chủ yếu dựa vào các chuyến hàng vũ khí và đạn dược từ phương Tây để phòng thủ trước Nga, nhưng Ukraine cũng đã phát triển một ngành công nghiệp vũ khí nội địa đáng kể trong thời gian qua kể từ khi xung đột với Nga bùng nổ vào năm 2022.

Bên cạnh tên lửa và máy bay không người lái, Ukraine đã sử dụng rộng rãi các phương tiện không người lái trên mặt đất và trên biển do nước này tự phát triển trong cả các hoạt động chiến đấu và hậu cần chiến trường.

Các nhà phân tích cho rằng Ukraine đã nhanh chóng nổi lên như một quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực tác chiến không người lái, và các nước khác đang tìm cách học hỏi kinh nghiệm và chuyên môn mà Kyiv có thể cung cấp.



