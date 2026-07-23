Tin mừng về iPhone 18 Pro Max, người dùng chờ suốt nhiều năm

Đây có thể là một trong những nâng cấp "ăn tiền" nhất của iPhone 18 Pro Max năm nay.

Chỉ còn chưa đầy hai tháng trước thời điểm Apple dự kiến trình làng dòng iPhone mới, iPhone 18 Pro Max đang trở thành tâm điểm của hàng loạt thông tin rò rỉ.

Bên cạnh những đồn đoán về chip xử lý, camera hay thiết kế, màn hình tiếp tục là hạng mục được giới công nghệ đặc biệt quan tâm.

Theo các nguồn tin mới nhất, Apple được cho là sẽ giữ nguyên kích thước hiển thị nhưng mang đến hai nâng cấp đáng chú ý, hứa hẹn cải thiện cả trải nghiệm sử dụng lẫn hiệu quả tiết kiệm pin.

Nâng cấp lên công nghệ LTPO+

Một trong những điểm mới đáng chú ý là Apple được cho sẽ chuyển từ tấm nền LTPO hiện tại sang LTPO+, phiên bản cải tiến của công nghệ màn hình đang được sử dụng trên các mẫu iPhone Pro.

Màn hình được kỳ vọng sẽ là điểm nâng cấp đáng giá nhất trên iPhone 18 Pro Max. (Ảnh: 9to5Mac)

LTPO là nền tảng giúp iPhone hỗ trợ hai tính năng nổi bật gồm màn hình Always-On và tần số quét thích ứng ProMotion. Theo nguồn tin từ The Elec, LTPO+ mở rộng việc sử dụng vật liệu oxide không chỉ cho các transistor chuyển mạch (TFT) mà còn áp dụng cho transistor điều khiển. Điều này cho phép màn hình kiểm soát dòng điện chính xác hơn khi phát sáng, từ đó tối ưu hoạt động theo môi trường xung quanh và thói quen sử dụng của người dùng.

Nhờ đó, màn hình LTPO+ được kỳ vọng sẽ giảm hiện tượng nhấp nháy khi sử dụng trong điều kiện thiếu sáng, đồng thời cải thiện hiệu quả tiêu thụ năng lượng. Đây là yếu tố có thể giúp iPhone 18 Pro mang đến chất lượng hiển thị ổn định hơn mà không ảnh hưởng nhiều đến thời lượng pin.

Dynamic Island được thu gọn

Bên cạnh công nghệ màn hình mới, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cũng được đồn đoán sẽ sở hữu phần cắt Dynamic Island nhỏ hơn đáng kể.

Dynamic Island trên iPhone 18 Pro được đồn đoán sẽ nhỏ hơn đáng kể so với thế hệ hiện tại. (Ảnh: 9to5Mac)

Theo các thông tin rò rỉ, khu vực Dynamic Island trên thế hệ mới có thể được thu gọn khoảng 35% so với iPhone 17 Pro. Điều này giúp mở rộng thêm không gian hiển thị, mang lại cảm giác màn hình liền mạch hơn trong quá trình sử dụng.

Một số nguồn tin còn cho rằng giao diện Siri mới trên iOS 27 đã phần nào hé lộ thiết kế Dynamic Island nhỏ hơn thông qua các thay đổi trong cách hiển thị hiệu ứng.

Apple lần đầu giới thiệu Dynamic Island trên dòng iPhone 14 Pro vào năm 2022. Trong những năm qua, hãng liên tục bổ sung các tính năng mới cho khu vực này, đặc biệt là Live Activities, nhưng thiết kế phần cắt vật lý gần như không thay đổi.

Nếu các thông tin rò rỉ chính xác, iPhone 18 Pro sẽ là thế hệ đầu tiên đánh dấu bước tiến mới trong hành trình thu nhỏ khu vực cảm biến phía trước, tiến gần hơn đến mục tiêu tạo ra một chiếc iPhone với màn hình gần như không còn phần khuyết.