Liên quan đến vụ nhân viên bảo vệ Aeon Mall Long Biên chặn, kiểm tra tài sản của nữ khách hàng vì nghi ngờ ăn trộm đồ, Aeon phát đi thông báo xác nhận nguyên nhân xuất phát từ những thiếu sót trong công tác đào tạo và giám sát. Nữ khách hàng cũng đăng tải thông tin cho biết đại diện trung tâm thương mại này đã đến nhà xin lỗi và gia đình đã chấp nhận.

Hình ảnh ghi lại khi xảy ra sự việc.

Tối muộn 9/6, Trung tâm thương mại (TTTM) Aeon Mall Long Biên phát đi thông báo cập nhật sự việc xảy ra vào ngày 7/6.

Cụ thể, theo thông báo, vào chiều ngày 9/6, Aeon Mall Long Biên đã chủ động gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với khách hàng để lắng nghe đầy đủ những chia sẻ, cảm nhận và trải nghiệm của khách hàng về sự việc.

"Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự nhận định không chính xác của chúng tôi về sản phẩm của khách hàng. Quá trình rà soát nội bộ đã xác nhận rằng khách hàng thanh toán đầy đủ tất cả các sản phẩm đã mua tại trung tâm thương mại.

Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc về sự bất tiện và lo lắng đã gây ra cho quý khách hàng và gia đình do sự nhầm lẫn này cũng như cách xử lý không phù hợp của chúng tôi, xuất phát từ những thiếu sót trong công tác đào tạo và giám sát" - thông báo được Aeon Mall Long Biên đăng tải.

Vẫn theo thông báo này, sau khi lắng nghe lời xin lỗi và thiện chí khắc phục của Aeon, quý khách hàng và gia đình đã tiếp nhận lời xin lỗi và đồng ý với giải pháp khắc phục mà Aeon đề xuất.

Aeon cho biết, cam kết không để những sự việc tương tự tái diễn và đang triển khai các biện pháp khắc phục như rà soát, cập nhật lại toàn bộ quy trình vận hành và hướng dẫn xử lý tình huống nội bộ. Đồng thời tăng cường đào tạo thường xuyên cho toàn bộ đội ngũ nhân viên an ninh trên toàn hệ thống.

Vẫn theo thông báo, Aeon cho rằng đây là bài học sâu sắc đối với đơn vị trong công tác quản lý, đào tạo nhân sự và các quy trình vận hành nhằm đảm bảo môi trường mua sắm an toàn cho khách hàng tại tất cả các trung tâm thương mại...

Trước đó, tối 7/6, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại việc 2 nam giới nhận là nhân viên an ninh siêu thị AEON Mall Long Biên (Hà Nội) chặn người phụ nữ, kiểm tra tài sản vì nghi ngờ trộm đồ.

Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, vào tối cùng ngày, người phụ nữ cùng con nhỏ vào siêu thị Aeon Mall Long Biên và mua sắm đồ tại cửa hàng ở tầng 2 và 3.

Đến khoảng hơn 21h, người phụ nữ ra về, khi di chuyển ngang qua bãi xe máy thì có 2 nam giới mặc quần áo dân sự chặn lại thông báo nghi ngờ người phụ nữ "ăn cắp đồ".

Mặc dù người phụ nữ đã trình bày bản thân mua đồ có hóa đơn đầy đủ và cho kiểm tra tại chỗ, nhưng vẫn bị yêu cầu lên xe ô tô đưa đến công an phường.

Do quá hoảng sợ, người phụ nữ đã hô hoán "bắt cóc". Khi một số người dân đến thì một trong 2 nam thanh niên mới lôi tấm thẻ có chữ "an ninh" ra đeo.

Sau khi kiểm tra tại chỗ, hàng hóa của người phụ nữ mua đều có hóa đơn đầy đủ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.