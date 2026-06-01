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Bắt công nhân Lê Văn Tạc SN 2003 sau clip lan truyền trên mạng

Trang Anh
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Ngày 01/6/2026, sau khi xác định đối tượng tình nghi là Lê Văn Tạc hiện đang làm công nhân tại phường Dĩ An, lực lượng chức năng đã triệu tập đến cơ quan Công an để làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) ngày 09/6/2026, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Văn Tạc (sinh năm 2003, cư trú tại ấp Tân Hòa C, xã Tân An) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.‎

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải nội dung video có dấu hiệu thực hiện hành vi xâm hại tình dục trẻ em là 1 bé gái khoảng 5 tuổi, xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, lực lượng Công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, được hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ kịp thời và hiệu quả của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an.

Đến ngày 01/6/2026, sau khi xác định đối tượng tình nghi là Lê Văn Tạc hiện đang làm công nhân tại phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh nên đã triệu tập đến cơ quan Công an để làm rõ.

Đối tượng Lê Văn Tạc - Ảnh: Công an An Giang

Tại cơ quan Công an, Tạc đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận vào năm 2021, thời điểm dịch bệnh Covid 19 bùng phát, mẹ của cháu N.T (sinh 2016, cư trú tại xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau) đã đưa cháu T để gửi cho mẹ của Tạc tại ấp Tân Hòa C, xã Tân An, tỉnh An Giang.

Trong thời gian ở cùng nhà với Tạc và thực hiện giãn cách xã hội nên Tạc thường xuyên ở chung phòng với cháu N.T, từ đó Tạc nảy sinh ý định và thực hiện hành vi xâm hại tình dục với cháu N.T rồi quay video lại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyết định truy tố, yêu cầu bị can Trần Thị Bích Phương ra đầu thú

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