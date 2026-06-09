HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quyết định truy tố, yêu cầu bị can Trần Thị Bích Phương ra đầu thú

Trang Anh
|

Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu Trần Thị Bích Phương đến trụ sở cơ quan công an tại Việt Nam hoặc nước ngoài để đầu thú.

Ngày 8/6/2026, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 20/5/2026, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Hưng Yên đã ban hành Cáo trạng số 33/CT-VKS-KV4 truy tố bị can Trần Thị Bích Phương.

Đối tượng bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, hiện bị can đang bỏ trốn và bị truy nã theo quyết định truy nã số 3081 ngày 096/2025 của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên.

Quyết định truy tố nữ bị can - Ảnh: Công an Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu Trần Thị Bích Phương đến trụ sở cơ quan công an, VKSND tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Quyết định khởi tố nữ giám đốc Nguyễn Thị Lực
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại