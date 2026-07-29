Tin mới về đợt mưa to ở miền Bắc

Theo dự báo, trong đêm nay và ngày mai, nhiều khu vực tại Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (29/7), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, chiều tối và đêm nay, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa rào, cục bộ có mưa to. Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn (Ảnh: Lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 29 và ngày 30/7

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.