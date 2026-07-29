Tất cả người dân đang dùng VNeID chú ý quy định mới sẽ chính thức áp dụng từ 15/8

Từ 15/8, người dân sẽ được miễn, giảm phí làm thủ tục hành chính khi có VNeID mức 2 và tích hợp đủ 5 giấy tờ.

Điều kiện hưởng chính sách miễn, giảm khi làm thủ tục hành chính

Ngày 28/7, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, theo Điều 3 Nghị quyết 66.22/2026 của Chính phủ, đối tượng được hưởng các chính sách khuyến khích là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Các chính sách này có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 đến hết 28/2/2027.

Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An.

Hàng loạt dịch vụ công được miễn lệ phí

Theo trang thông tin điện tử phường Xuân Trường, tỉnh Lâm Đồng, một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết là việc miễn nhiều khoản lệ phí đối với các dịch vụ hành chính có tần suất sử dụng cao khi người dân thực hiện thủ tục qua cổng dịch vụ công trực tuyến, cụ thể như sau:

Ảnh được tạo bởi AI.

Ngoài ra, trong lĩnh vực giao thông, Nghị quyết quy định miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và đăng ký xe tạm thời.

Ở lĩnh vực hộ tịch, người dân được miễn phí cấp bản sao trích lục hộ tịch, giấy khai sinh; đăng ký lại khai sinh, đăng ký lại kết hôn và xác nhận tình trạng hôn nhân.

Ngoài ra, Nhà nước còn miễn phí thẩm định hồ sơ khi cấp đổi, cấp lại hoặc đăng ký biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; miễn phí cấp bản sao, chỉnh sửa hoặc cấp lại văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

Đáng chú ý, ứng dụng VNeID cũng cung cấp miễn phí dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng để cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Giảm nhiều khoản phí, lệ phí dành cho công dân số

Ngoài các chính sách miễn phí, Nghị quyết cũng quy định giảm nhiều khoản phí, lệ phí dành cho công dân số, cụ thể:

Ảnh được tạo bởi AI.

Ngoài ra, Nghị quyết còn quy định giảm 50% phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, đồng thời giảm 50% phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

Theo Nghị quyết, mức ưu đãi của từng công dân sẽ được hiển thị trực tiếp trên ứng dụng VNeID gắn với tài khoản định danh điện tử, giúp người dân thuận tiện theo dõi và đối chiếu trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Chính phủ đánh giá việc triển khai các chính sách ưu đãi này là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu lấy người dân làm trung tâm trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.