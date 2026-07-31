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Tin mới về đợt mưa to kéo dài trong nhiều ngày tới ở Bắc Bộ

Duy Anh
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Theo dự báo, đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (31/7), khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Đêm nay và ngài mai, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Tin mới về đợt mưa to kéo dài trong nhiều ngày tới ở Bắc Bộ - Ảnh 1.

Ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào rải rác (Ảnh: Hà Nội mới).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 31/7 và ngày 1/8

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 25-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; riêng phía Bắc đêm nay có mưa rào dông rải rác. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

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