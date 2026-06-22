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Tin mới nhất về thời điểm miền Bắc xuất hiện mưa rào, chấm dứt nắng nóng gay gắt

Duy Anh
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Theo dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ còn kéo dài đến ngày 25/6.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (ngày 22/6), khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 38 độ. Khu vực Bắc Bộ vẫn duy trì nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C.

Dự báo, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25/6.

Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ khoảng chiều tối và đêm 25/6, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng thời kỳ ngày 26-27/6 khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 22 và ngày 23/6

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27-37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 27-40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 25-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 21-35 độ.

Nam Bộ tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

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