VNeID đã tích hợp thêm một tiện ích mới, người dùng cần biết để tránh lỡ quyền lợi

Tài khoản an sinh xã hội trên VNeID là tài khoản ngân hàng mà người dân liên kết với VNeID để “hưởng an sinh xã hội” - tức là hưởng các khoản trợ cấp, hỗ trợ, chi trả từ Nhà nước.

Hiện nay, trên ứng dụng VNeID đã được tích hợp tiện ích "tài khoản an sinh xã hội". Tài khoản an sinh xã hội" trên VNeID là tài khoản ngân hàng mà người dân liên kết với VNeID để "hưởng an sinh xã hội" - tức là hưởng các khoản trợ cấp, hỗ trợ, chi trả từ Nhà nước như: Trợ cấp xã hội, hỗ trợ đặc biệt, quà tặng, … VNeID đã liên kết với rất nhiều ngân hàng và một số đơn vị thanh toán để phục vụ chi trả an sinh xã hội, bao gồm: BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank…

Để phát huy giá trị tiện ích an sinh xã hội (ASXH) trên ứng dụng VNeID, cơ quan công an hướng dẫn công dân thực hiện tích hợp tài khoản An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID như sau:

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng VNeID và thực hiện đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức 2, sau đó chọn vào mục "An sinh xã hội"

Bước 2: Tiếp tục chọn vào mục "Tài khoản hưởng an sinh xã hội", sau đó nhập passcode gồm 06 chữ số để truy cập

Bước 3: Chọn tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách an sinh xã hội. Sau đó, tiếp tục điền thông tin tài khoản ngân hàng mà mình đã chọn để liên kết như hình bên dưới.

Điền đầy đủ thông tin cá nhân vào từng mục và tích chọn bên dưới phần thông tin "Tôi đã đọc Mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý chia sẻ, xử lý dữ liệu cá nhân" rồi chọn "Tiếp tục" để thực hiện việc gửi yêu cầu liên kết.

Bước 4: Sau khi đã nhấn tiếp tục thì sẽ được chuyển tiếp đến màn hình bên dưới với thông báo là đã gửi yêu cầu thành công và chờ xét duyệt.

VNeID là ứng dụng do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư – Bộ Công an Việt Nam phát triển dựa trên nền tảng ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử có độ bảo mật thông tin công dân rất cao.

Ứng dụng VNeID được ra đời nhằm thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, chính phủ số, xã hội số. Khi sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID sẽ mang lại nhiều tiện ích.