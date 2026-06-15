VNeID đã tích hợp thêm một tiện ích mới, người dùng cần biết để tránh lỡ quyền lợi

Hiện nay, trên ứng dụng VNeID đã được tích hợp tiện ích "tài khoản an sinh xã hội". Tài khoản an sinh xã hội" trên VNeID là tài khoản ngân hàng mà người dân liên kết với VNeID để "hưởng an sinh xã hội" - tức là hưởng các khoản trợ cấp, hỗ trợ, chi trả từ Nhà nước như: Trợ cấp xã hội, hỗ trợ đặc biệt, quà tặng, … VNeID đã liên kết với rất nhiều ngân hàng và một số đơn vị thanh toán để phục vụ chi trả an sinh xã hội, bao gồm: BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank…
Để phát huy giá trị tiện ích an sinh xã hội (ASXH) trên ứng dụng VNeID, cơ quan công an hướng dẫn công dân thực hiện tích hợp tài khoản An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID như sau:
VNeID là ứng dụng do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư – Bộ Công an Việt Nam phát triển dựa trên nền tảng ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử có độ bảo mật thông tin công dân rất cao.
Ứng dụng VNeID được ra đời nhằm thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, chính phủ số, xã hội số. Khi sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID sẽ mang lại nhiều tiện ích.