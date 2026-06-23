Tin mới nhất về thời điểm kết thúc nắng nóng đặc biệt gay gắt ở miền Bắc

Trong 2 ngày tới, khu vực Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục tăng nhiệt, nắng nóng lên tới 40 độ C sau đó dịu dần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (ngày 23/6), khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 38 độ C.

Dự báo, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25/6.

Dự báo, trong 2 ngày tới, khu vực vùng núi Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ tăng lên 39-40 độ C.

Từ ngày 26/6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần; nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Người lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 23 và ngày 24/6

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 28-40 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-39 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 28-40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng từ tp.Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 25-40 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nơi có nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 26-35 độ.