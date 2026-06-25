Bắt Lương Thị Hương SN 1999 trong nhà nghỉ

Lương Thị Hương cùng 2 đối tượng bị bắt vì liên quan đến ma tuý.

Ngày 25/6, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Cảnh sát Phản ứng nhanh đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an xã Thường Tín kịp thời phát hiện, bắt giữ 03 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 20/6, tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính Nguyễn Minh Thủy (SN 1990, trú tại Hải Dương), phát hiện trong ba lô của Thủy có một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá. Thuỷ khai nhận đang trên đường đến một nhà nghỉ trên địa bàn xã Thường Tín để sử dụng ma túy cùng hai người bạn.

Tổ công tác khống chế, bắt quả tang các đối tượng liên quan tại phòng nghỉ trên địa bàn xã Thường Tín (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngay sau đó, tổ công tác đã khẩn trương tiến hành kiểm tra phòng nghỉ nêu trên và phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Tú (SN 1996) và Lương Thị Hương (SN 1999), cùng trú tại xã Hồng Vân, có hành vi liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, lực lượng chức năng đã bàn giao các đối tượng cho Công an xã Thường Tín tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.