Thực hiện hành vi phạm pháp, Nguyễn Thị Thương SN 1991 bị bắt quả tang

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thương khai nhận đã cùng một đối tượng khác góp tiền mua ma túy về bán kiếm lời.

Ngày 21/6, Công an TP Hà Nội thông tin, trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an xã Đại Thanh đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại thôn Tả Thanh Oai.

Đối tượng Nguyễn Thị Thương và Đỗ Văn Thành thực hiện lại hành vi cất giấu ma tuý để bán (Ảnh: Công an Hà Nội).

Hai đối tượng được xác định là Nguyễn Thị Thương (SN 1991, trú tại thôn Yên Trường 1, xã Phú Nghĩa, Hà Nội; hiện không có nơi ở cố định) và Đỗ Văn Thành (SN 1991, trú tại thôn Hoàng Trung, xã Thanh Oai, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thương khai nhận có một tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Khoảng 10h00 ngày 11/6, Thương và Đỗ Văn Thành thống nhất góp mỗi người 250 nghìn đồng để mua ma túy về bán kiếm lời.

Hiện Công an xã Đại Thanh đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.