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Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to tại miền Bắc

Duy Anh
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Theo dự báo, mưa lớn tại Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết ngày mai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (27/7), khu vực Bắc Bộ có mưa , mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ chiều tối nay đến đêm 28/7, khu vực trên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 29/7, mưa giảm dần.

Ngoài ra, mưa lớn tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ được dự báo kéo dài đến hết ngày 29/7.

Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to tại miền Bắc - Ảnh 1.

Từ nay đến hết ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to (Ảnh: Lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 27 và ngày 28/7

Thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 25-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Nam Bộ ó mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

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