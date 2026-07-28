Tin mật: “Thánh ế showbiz” đang bí mật hẹn hò nữ vận động viên kém 18 tuổi đẹp như Hoa hậu

Bạn gái của sao nam này là 1 nữ vận động viên xinh đẹp, sinh năm 2001.

Ngày 28/7, tờ KoreaBoo đưa tin mối quan hệ giữa Leeteuk (trưởng nhóm Super Junior) và nữ golf thủ Jang So Hee đang trở thành tâm điểm trong dư luận Hàn Quốc. Cư dân mạng đã phát hiện Jang So Hee đi xem concert của nhóm Super Junior, âm thầm ủng hộ cổ vũ nửa kia.

Để tránh bị nhận ra, Jang So Hee đội mũ, đeo khẩu trang kín mít giữa rừng fan. Tuy nhiên, hình ảnh đăng tải trên story Instagram đã "bán đứng" Jang So Hee, bởi trang phục nữ vận động viên mặc và cô gái trong clip mà người hâm mộ quay được tại concert của Super Junior giống hệt nhau. Do đó, dân tình chắc chắn Jang So Hee đã bí mật đi xem bạn trai Leeteuk biểu diễn.

Mối quan hệ của Leeteuk (trưởng nhóm Super Junior) và nữ golf thủ Jang So Hee đang gây chú ý. Ảnh: X.

Jang So Hee vừa bị phát hiện đội mũ, đeo khẩu trang kín mít đi xem concert Super Junior - nhóm nhạc Leeteuk đang hoạt động. Ảnh: X.

Leeteuk và Jang So Hee có thể nói là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Cặp đôi lộ vô số hint hẹn hò nhưng quyết không công khai tình cảm. Tháng 3/2025, cư dân mạng đã soi ra chuyện Leeteuk hẹn hò Jang So Hee. Mỹ nam nhà SM và nữ vận động viên xinh đẹp nhiều lần sử dụng đồ đôi, thậm chí nhà gái còn từng ẩn ý công khai mối quan hệ tình cảm với Leeteuk trên trang cá nhân. Đến tháng 8/2025, nam ca sĩ bị "team qua đường" tóm gọn khoảnh khắc đi ăn với Jang So Hee tại nhà hàng nằm trong 1 sân golf.

Leeteuk và Jang So Hee bị soi dùng đồ đôi. Ảnh: X.

Nam ca sĩ và nữ vận động viên xinh đẹp bị bắt gặp đi ăn cùng nhau. Ảnh: X.

Theo tờ KoreaBooo, Jang So Hee - bạn gái bí mật của Leeteuk - là nữ golf thủ giành chiến thắng tại KLPGA Grand Slam Jump Tour lần thứ 14 vào năm 2024. Cô cũng là một trong 82 người mà Leeteuk theo dõi trên Instagram. Jang So Hee sinh năm 2001, kém Leeteuk 18 tuổi. Cô có ngoại hình xinh đẹp như Hoa hậu.

Nữ golf thủ tài năng, xinh đẹp Jang So Hee được cho là bạn gái của trưởng nhóm Super Junior

Leeteuk sinh năm 1983, là trưởng nhóm quyền lực của Super Junior. Nam ca sĩ có đời tư kín tiếng, đã 43 tuổi nhưng vẫn chưa lấy vợ. Trong 1 chương trình truyền hình, Yesung từng tiết lộ Leeteuk chưa hẹn hò ai là vì bản tính keo kiệt, ngại chi tiền khi ra ngoài. Tuy nhiên, anh ngay lập tức đính chính chỉ đang trêu chọc đồng đội. Còn nguyên nhân thật sự khiến Leeteuk "ế lâu bền" là vì anh thuộc tuýt người không thích ra ngoài, gặp gỡ người khác.

Nguồn: KoreaBoo