Tin lời quảng cáo ‘90% chắc chắn tái hợp’, nhiều phụ nữ chi gần 3.000 USD cho dịch vụ níu kéo người yêu cũ

Nỗi đau sau chia tay đang trở thành "mảnh đất màu mỡ" cho một ngành dịch vụ mới tại Trung Quốc. Với những lời quảng cáo hấp dẫn như "tỷ lệ thành công lên tới 90%", không ít người sẵn sàng chi hàng nghìn USD để thuê chuyên gia tư vấn giúp nối lại tình xưa. Thế nhưng, kết quả thực tế lại không phải lúc nào cũng như kỳ vọng.

Sau một cuộc chia tay, Wan (28 tuổi, tên đã được thay đổi) rơi vào trạng thái tuyệt vọng và mong muốn bằng mọi giá có thể hàn gắn với bạn trai cũ. Trong lúc tìm kiếm lời khuyên trên mạng, cô được giới thiệu đến một đơn vị tư vấn tình cảm chuyên cung cấp dịch vụ "giành lại người yêu".

Thế nhưng, kết quả thực tế lại không phải lúc nào cũng như kỳ vọng.

"Không được liên lạc với người yêu cũ"

Trước khi ký hợp đồng, Wan được một chuyên gia tư vấn miễn phí qua điện thoại trong khoảng 90 phút. Sau khi lắng nghe câu chuyện, người này kết luận nguyên nhân khiến mối quan hệ tan vỡ không phải vì bạn trai đã hết yêu, mà do sự thiếu tự tin của cô tạo áp lực cho đối phương. Xa hơn, chuyên gia còn cho rằng sự thiếu tự tin này bắt nguồn từ việc Wan không nhận đủ tình yêu thương từ cha mẹ khi còn nhỏ.

Những phân tích mang tính “tâm lý học cá nhân hóa” này khiến Wan cảm thấy được thấu hiểu. Cô tin rằng mình đã tìm đúng người có thể giúp giải quyết vấn đề gốc rễ, thay vì chỉ là lời khuyên chung chung như trước đây.

Tin vào những phân tích trên, Wan quyết định chi 3.500 nhân dân tệ (khoảng 500 USD) để mua gói tư vấn kéo dài một tháng, bao gồm hỗ trợ trực tuyến 24/7.

Một bảng quảng cáo dịch vụ này.

Theo kế hoạch được xây dựng riêng, Wan phải tuyệt đối không liên lạc với bạn trai cũ trong 21 ngày đầu tiên. Song song đó, cô được hướng dẫn thay đổi diện mạo, luyện tập các chủ đề trò chuyện nhằm tạo sức hút nếu hai người có cơ hội nói chuyện trở lại, đồng thời đăng tải những nội dung trên mạng xã hội để thể hiện bản thân đang tích cực thay đổi.

Ngoài ra, cô còn được yêu cầu ghi lại cảm xúc hằng ngày, tham gia các buổi “huấn luyện tâm lý” qua tin nhắn và làm theo từng bước phản hồi từ chuyên gia. Mỗi khi Wan dao động hoặc muốn liên lạc lại với người cũ, đội ngũ tư vấn sẽ nhắc nhở và trấn an rằng “đây là giai đoạn quan trọng nhất để tái thiết hình ảnh cá nhân”.

Đơn vị tư vấn khẳng định nếu khách hàng tuân thủ đầy đủ lộ trình, khả năng tái hợp có thể đạt tới 90%.

Tuy nhiên, kết quả hoàn toàn trái ngược. Sau một thời gian làm theo mọi hướng dẫn, Wan cho biết cô không những không thể nối lại tình cảm mà còn bị người yêu cũ chặn liên lạc trên ứng dụng nhắn tin. Điều này khiến cô rơi vào trạng thái thất vọng nặng nề, cảm giác như mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa.

Wan cho biết cô không những không thể nối lại tình cảm mà còn bị người yêu cũ chặn liên lạc trên ứng dụng nhắn tin.

Không chỉ Wan, nhiều người khác cũng tìm đến các dịch vụ tương tự với chi phí còn cao hơn nhiều. Theo South China Morning Post, một số gói cao cấp có giá lên tới 20.000 nhân dân tệ (gần 3.000 USD), bao gồm tư vấn cá nhân, xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội, hướng dẫn cách nhắn tin, thậm chí thuê người đóng vai để khách hàng luyện tập các tình huống giao tiếp.

Một số khách hàng cho biết họ còn được yêu cầu thay đổi hoàn toàn phong cách sống, từ cách ăn mặc, thói quen sinh hoạt cho đến cách thể hiện cảm xúc, với mục tiêu “tái định vị bản thân” trong mắt người cũ.

Ngành kinh doanh phát triển nhờ nỗi đau sau chia tay

Các công ty trong lĩnh vực này thường quảng bá rằng họ có thể phân tích nguyên nhân đổ vỡ, xây dựng chiến lược phù hợp với từng trường hợp và từng bước giúp đối phương quay lại. Một số còn sử dụng thuật ngữ mang tính chuyên môn như “tái thiết kết nối cảm xúc”, “điều chỉnh nhận thức tình cảm” hay “chiến lược thu hút ngược” để tăng độ tin cậy.

Trên nền tảng Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư), những nội dung liên quan đến việc hàn gắn với người yêu cũ thu hút hàng trăm triệu lượt xem. Điều này cũng tạo điều kiện để các đơn vị tư vấn tiếp cận lượng lớn khách hàng đang trải qua khủng hoảng cảm xúc, đặc biệt là người trẻ trong độ tuổi 20–35.

Giới chuyên gia pháp lý tại Trung Quốc cũng khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của các dịch vụ này vẫn gây nhiều tranh cãi. Trong khi các đơn vị quảng cáo tỷ lệ thành công lên tới 80-90%, nhiều khách hàng phản ánh rằng sau khi thanh toán, họ chỉ nhận được những lời khuyên mang tính phổ quát, các mẫu bài đăng mạng xã hội hoặc hướng dẫn chung chung, nhưng không đạt được kết quả như kỳ vọng.

Một số trường hợp còn cho biết họ bị kéo dài thời gian tư vấn để tiếp tục mua thêm gói dịch vụ mới, khiến tổng chi phí đội lên gấp nhiều lần so với ban đầu.

Giới chuyên gia pháp lý tại Trung Quốc cũng khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng trước các dịch vụ tư vấn tình cảm trực tuyến. Theo họ, nhiều hợp đồng có thể chứa điều khoản bất lợi cho khách hàng, khiến việc yêu cầu hoàn tiền hoặc khiếu nại trở nên khó khăn nếu dịch vụ không mang lại hiệu quả như quảng cáo.

Trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm sự hỗ trợ sau đổ vỡ tình cảm ngày càng lớn, các chuyên gia tâm lý cho rằng việc tìm đến tư vấn chuyên môn có thể hữu ích nếu được thực hiện bởi những đơn vị có chuyên môn và tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp. Ngược lại, người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ trước những cam kết tuyệt đối như "đảm bảo tái hợp" hay "thành công 90%", bởi kết quả của một mối quan hệ luôn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và không thể được bảo đảm bằng bất kỳ công thức nào.

Nguồn: South China Morning Post