Tin không thể vui hơn cho người chờ mua iPhone 18 Pro Max

Mẫu smartphone này được cho sẽ sở hữu viên pin dung lượng lớn nhất từ trước đến nay trên một chiếc iPhone.

Dù được cho là sẽ sở hữu viên pin lớn hơn đáng kể so với thế hệ trước, iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng vẫn chưa áp dụng công nghệ pin silicon-carbon đang ngày càng phổ biến trên nhiều smartphone Android đến từ Trung Quốc. Thay vào đó, Apple được cho là tiếp tục tập trung vào tối ưu hiệu suất tổng thể nhằm cải thiện thời lượng sử dụng.

Dung lượng pin tăng mạnh nhưng vẫn thấp hơn nhiều smartphone Android

Phiên bản iPhone 17 Pro Max từng sử dụng nano-SIM hiện được trang bị pin dung lượng 4.823 mAh, trong khi bản chỉ dùng eSIM sở hữu viên pin 5.088 mAh.

Đến thế hệ iPhone 18 Pro Max, hai con số này được cho là sẽ tăng lên lần lượt 5.391 mAh và 5.567 mAh. Đây được xem là mức dung lượng pin lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu iPhone.

Tuy nhiên, nếu chỉ so sánh thông số, iPhone vẫn còn khoảng cách khá xa so với nhiều smartphone Android cao cấp sử dụng công nghệ pin silicon-carbon. Công nghệ này cho phép các hãng sản xuất tăng mật độ năng lượng của pin, từ đó dễ dàng tích hợp những viên pin có dung lượng 6.500-7.000 mAh, thậm chí tiến sát mốc 10.000 mAh mà không làm thiết bị quá dày.

iPhone 17 Pro Max (trái) và bản mẫu của chiếc iPhone 18 Pro Max (phải)

Dù vậy, theo nguồn tin Ice Universe, dung lượng pin không phải là yếu tố quyết định hoàn toàn thời lượng sử dụng. Leaker này cho rằng iPhone 18 Pro Max hoàn toàn có thể đạt thời lượng tương đương một smartphone Android sử dụng pin khoảng 7.000 mAh nhờ những cải tiến về hiệu suất.

Apple đặt cược vào khả năng tối ưu thay vì chạy đua dung lượng

Một trong những yếu tố được kỳ vọng sẽ giúp iPhone 18 Pro Max cải thiện đáng kể thời lượng pin là bộ xử lý A20 Pro thế hệ mới.

Theo các thông tin rò rỉ, A20 Pro sẽ được sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC, giúp tăng hiệu quả sử dụng năng lượng khoảng 30% so với thế hệ trước. Đây được xem là bước tiến lớn nếu Apple thực sự là một trong những hãng đầu tiên thương mại hóa chip 2 nm.

Ngoài tiến trình mới, Apple cũng được cho là sẽ sử dụng kiến trúc đóng gói Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM). Thay vì đặt bộ nhớ DRAM trực tiếp phía trên bộ xử lý như hiện nay, thiết kế mới sẽ chuyển DRAM sang bên cạnh chip xử lý. Cách bố trí này giúp tản nhiệt hiệu quả hơn, đồng thời cải thiện hiệu suất hoạt động trong thời gian dài.

Bên cạnh phần cứng, hệ điều hành cũng đóng vai trò quan trọng. Sau khi iOS 26 bổ sung hàng loạt tính năng tối ưu pin và quản lý tiến trình nền, iOS 27 được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện khả năng quản lý tài nguyên, sửa lỗi và tối ưu hiệu năng nhằm kéo dài thời lượng sử dụng trên mỗi lần sạc.

Theo Ice Universe, sự kết hợp giữa chip A20 Pro, hệ thống tản nhiệt mới cùng các thuật toán quản lý tiến trình của iOS sẽ giúp viên pin trên iPhone 18 Pro Max phát huy hiệu quả cao hơn đáng kể so với dung lượng thực tế.

Thiết kế dày hơn để chứa viên pin lớn hơn

Việc tăng dung lượng pin cũng được cho là khiến kích thước thiết bị tiếp tục gia tăng.

Nếu iPhone 17 Pro Max đã có độ dày khoảng 8,8 mm thì iPhone 18 Pro Max được dự đoán sẽ dày khoảng 9,9-10,9 mm. Trọng lượng máy cũng có thể tăng từ 233 gram lên khoảng 240 gram.

Theo các nguồn tin, cụm camera lớn hơn cùng viên pin dung lượng cao là hai nguyên nhân chính khiến thiết bị trở nên dày và nặng hơn.

Điều này cho thấy Apple đang dần tiến tới giới hạn vật lý của thiết kế smartphone. Nếu tiếp tục sử dụng pin lithium-ion truyền thống với dung lượng lớn hơn nữa, thiết bị có nguy cơ trở nên quá cồng kềnh đối với phần lớn người dùng.

Đây cũng được xem là lý do khiến Apple vẫn chưa vội chuyển sang công nghệ pin silicon-carbon. Dù công nghệ này giúp tăng đáng kể dung lượng pin trong cùng một không gian, Apple nhiều khả năng vẫn muốn giải quyết triệt để các vấn đề về độ bền, tuổi thọ và độ ổn định trước khi áp dụng trên quy mô lớn.

Theo giới phân tích, thời lượng pin đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất trên smartphone cao cấp.

Thực tế, phản ứng không mấy tích cực của người dùng đối với mẫu iPhone Air siêu mỏng đã cho thấy pin vẫn là yếu tố khó có thể đánh đổi để lấy thiết kế nhẹ và mỏng hơn.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max được đồn đoán sẽ sở hữu màn hình sáng hơn cùng nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo mới thuộc nền tảng Apple Intelligence. Những tính năng AI xử lý trực tiếp trên thiết bị vốn tiêu thụ nhiều tài nguyên hơn, đồng nghĩa nhu cầu về pin cũng tăng lên đáng kể.

Vì vậy, dù viên pin 5.567 mAh đã là con số kỷ lục đối với một chiếc iPhone, Apple được cho là vẫn sẽ cần khai thác tối đa từng mAh thông qua các giải pháp tối ưu phần cứng và phần mềm để duy trì lợi thế về thời lượng sử dụng trước các đối thủ Android đang sở hữu những viên pin dung lượng lớn hơn đáng kể.