Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc mát mẻ đến hôm nào?

Do tác động của đợt không khí lạnh hiếm gặp giữa tháng 6, Bắc Bộ sẽ có mưa mát trong vài ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (9/6), ở khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo, từ chiều tối nay đến ngày 10/6, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và từ Nghệ An đến TP. Huế tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết mát mẻ tại miền Bắc vẫn còn kéo dài trong vài ngày tới, trước khi có đợt nắng nóng mới từ ngày 12/6.

Ngày mai, mưa dông xuất hiện cục bộ tại phía Tây Bắc Bộ, thời tiết khá mát mẻ (Ảnh: VTC News).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 9 và ngày 10/6

Thời tiết Hà Nội chiều tối và đêm có mưa vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực nam đồng bằng chiều tối mai có mưa, mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 25-34 độ.



