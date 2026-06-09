Bắt tạm giam đối tượng người nước ngoài đập phá quán cà phê ở Đà Nẵng

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ với một khách trong quán, Lilly Shaymus Graeme đã đập phá điện thoại của người này và quán cà phê gây thiệt hại lớn về tài sản.

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối tượng Lilly Shaymus Graeme (sinh năm 1991, quốc tịch Australia, tạm trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp nhận thông tin về việc một người nước ngoài có hành vi gây rối, đập phá tài sản tại quán cà phê G, địa chỉ trên đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lilly Shaymus Graeme

Kết quả điều tra xác định, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 29/5, Lilly Shaymus Graeme đến quán cà phê G. gọi nước và ngồi tại tầng trệt.

Đến khoảng 0 giờ ngày 30/5, trong quá trình trò chuyện với anh P.A.Đ. (sinh năm 2002, trú thành phố Đà Nẵng) thông qua ứng dụng dịch thuật trên điện thoại, đối tượng đã tự ý truy cập vào ứng dụng cá nhân trên điện thoại của anh Đ. Khi bị yêu cầu trả lại điện thoại, Lilly Shaymus Graeme không chấp hành mà bất ngờ đập phá thiết bị.

Sau đó, đối tượng tiếp tục la hét, dùng ghế gỗ đập phá nhiều tài sản của quán cà phê, làm hư hỏng các vật dụng tại khu vực quầy pha chế và nhiều vị trí khác trong quán. Hành vi hung hãn của đối tượng khiến nhân viên và khách hàng hoảng sợ, phải bỏ chạy ra bên ngoài.

Chưa dừng lại, Lilly Shaymus Graeme còn lên khu vực tầng lửng đạp phá cửa, gây náo loạn và tiếp tục có hành vi khống chế một khách hàng đang có mặt tại quán. Chỉ đến khi lực lượng chức năng có mặt, đối tượng mới chấm dứt hành vi vi phạm.

Hình ảnh đối tượng đang đập phá trong quán cà phê do camera ghi lại (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Quá trình điều tra, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, lời khai của những người liên quan cùng dữ liệu từ hệ thống camera giám sát, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Lilly Shaymus Graeme đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự công cộng, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của cơ sở, gây hoang mang cho nhiều người và ảnh hưởng đến tình hình giao thông, trật tự tại khu vực.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiến hành định giá thiệt hại đối với tài sản bị đập phá tại quán cà phê và các tài sản liên quan khác. Sau khi có kết quả định giá, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xem xét, xử lý hành vi hủy hoại tài sản của đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.



