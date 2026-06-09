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Ra quyết định truy nã đặc biệt Đỗ Thị Phương SN 1971

Duy Anh
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Đỗ Thị Phương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú sau khi bị tuyên án 12 năm 8 tháng tù giam về các tội "Đưa hối lộ" và "Bắt giữ người trái pháp luật".

Ngày 8/6, Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã Đỗ Thị Phương (SN 1971; quê quán: xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh; thường trú tại: xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) về tội Đưa hối lộ, bắt giữ người trái pháp luật.

Ra quyết định truy nã đặc biệt Đỗ Thị Phương SN 1971 - Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Đỗ Thị Phương (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, Phương bị Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 12 năm 8 tháng tù giam về tội Đưa hối lộ, bắt giữ người trái pháp luật liên quan đến vụ án của trùm giang hồ Phương "Ninh Hột".

Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không chấp hành việc thi hành án. Ngày 19/5/2026, Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Đỗ Thị Phương.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan thi hành án hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0948793883 - 0987566616), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

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