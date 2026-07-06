Tin cực vui: Hàn Quốc miễn phí visa cho khách đoàn Việt Nam đến hết năm 2026

Hàn Quốc sẽ gia hạn chính sách miễn lệ phí xin visa đối với khách du lịch theo đoàn từ Việt Nam và 5 quốc gia khác đến hết ngày 31/12/2026.

Theo thông tin từ Korea Herald, Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa chính thức thông báo gia hạn chính sách miễn hoàn toàn lệ phí xin visa cho khách du lịch theo đoàn đến từ Việt Nam và năm quốc gia khác. Chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn này sẽ được duy trì áp dụng xuyên suốt cho đến hết ngày 31/12/2026, mở ra cơ hội tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ dự định du lịch trong thời gian tới.

Chính sách miễn lệ phí thị thực này vốn dự kiến sẽ khép lại vào cuối tháng 6, tuy nhiên đã được giới chức Hàn Quốc quyết định kéo dài thêm sáu tháng trước bối cảnh nhu cầu xin visa du lịch theo đoàn liên tục tăng cao. Cụ thể, các đoàn khách đến từ Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Philippines sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ chương trình này.

Thay vì phải chi trả khoản phí 23.000 won (tương đương khoảng 15 USD) cho mỗi cá nhân như thông lệ, du khách đi theo tour tuyến giờ đây có thể tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ. Đây là một động thái chiến lược của chính phủ Hàn Quốc nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp không khói phục hồi mạnh mẽ, đồng thời kích thích chi tiêu của du khách vào các hoạt động vui chơi, mua sắm và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Sức hút của du lịch Hàn Quốc đang ngày càng chứng tỏ được vị thế vững chắc với những chỉ số tăng trưởng bứt phá. Thống kê trong năm 2025 cho thấy xứ sở kim chi đã chào đón hơn 790.000 lượt khách nhập cảnh theo diện visa du lịch đoàn, đánh dấu mức tăng vọt 39% so với năm trước đó. Trong làn sóng phục hồi này, lượng khách đoàn từ Trung Quốc tăng 48%, trong khi du khách từ Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định ở mức 5%. Nổi bật nhất phải kể đến thị trường Ấn Độ khi số lượng khách đoàn tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng một năm, từ 573 người lên tới 1.120 người.

Bên cạnh đó, một điểm sáng đáng ghi nhận là khâu quản lý an ninh và lưu trú đã phát huy hiệu quả tối đa. Tỉ lệ khách du lịch theo đoàn trốn khỏi lịch trình để ở lại trái phép đã giảm mạnh xuống mức cực kỳ thấp, chỉ còn 0,07% trong năm 2025 so với mức 0,19% của năm trước đó. Sự sụt giảm này là minh chứng rõ nét cho thấy chương trình đang được kiểm soát vô cùng ổn định và an toàn.

Cơ quan chức năng nhận định rằng việc gỡ bỏ rào cản chi phí xin visa, kết hợp cùng sức ảnh hưởng lan tỏa mạnh mẽ của văn hóa Hallyu và những bước tiến tốt đẹp trong quan hệ ngoại giao, đã tạo nên một thỏi nam châm thu hút du khách quốc tế. Với việc gia hạn chính sách này, Hàn Quốc không chỉ kỳ vọng giảm bớt gánh nặng tài chính cho khách du lịch mà còn hướng tới mục tiêu thúc đẩy kinh tế tại nhiều địa phương trên cả nước.

Đối với các tín đồ đam mê xê dịch tại Việt Nam, đây chính là thời điểm vàng để liên hệ với các đơn vị lữ hành và chốt ngay cho mình một lịch trình ưng ý. Dù là đắm chìm trong sắc lá vàng lãng mạn của mùa thu hay trải nghiệm các lễ hội trượt tuyết sôi động vào mùa đông sắp tới, du khách hoàn toàn có thể tận hưởng một chuyến đi trọn vẹn, tiết kiệm và ngập tràn niềm vui tại xứ sở kim chi.