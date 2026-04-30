HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tìm ra 'thủ phạm' gây ngộ độc khiến hơn 60 người nhập viện ở Nghệ An

Thu Hiền |

Chiều 29/4, ông Nguyễn Văn Thương, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại một tiệm bánh mì trên địa bàn xã Diễn Châu là do nhiễm vi khuẩn Salmonella.

Theo kết quả xét nghiệm, trong 7 mẫu bệnh phẩm được lấy kiểm tra có 5 mẫu dương tính với Salmonella, gồm pate, thịt nướng, xúc xích, ruốc bông và củ cải. Hai mẫu âm tính là giò lợn và tương cà.

Cơ quan chuyên môn nhận định, pate và thịt nướng có thể là nguồn lây nhiễm chính, sau đó xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo sang các thực phẩm khác trong quá trình chế biến, bảo quản.

Đoàn công tác Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi các bệnh nhân.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, ngành chức năng sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh liên quan. Đến nay, toàn bộ 62 bệnh nhân nhập viện do ngộ độc đã được điều trị ổn định và xuất viện.

Theo ngành y tế, Salmonella là loại vi khuẩn phổ biến gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Người mắc bệnh thường xuất hiện triệu chứng sau khoảng 16 – 48 giờ như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, sốt và mệt mỏi.

Đa số trường hợp có thể tự hồi phục sau vài ngày. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có hệ miễn dịch suy giảm, bệnh có nguy cơ diễn tiến nặng, gây mất nước, nhiễm trùng huyết, đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Vi khuẩn Salmonella thường tồn tại trong đường ruột động vật và lây sang người qua thực phẩm nhiễm khuẩn như thịt, trứng chưa nấu chín, sữa chưa tiệt trùng, rau sống hoặc do nhiễm chéo trong quá trình chế biến.

Hơn 60 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì phải nhập viện.

Ngành y tế khuyến cáo người dân lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ăn chín uống sôi, bảo đảm vệ sinh trong chế biến và bảo quản thực phẩm. Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc sau ăn uống, cần bù nước đúng cách và đến cơ sở y tế nếu có dấu hiệu nặng.

Trước đó, từ ngày 17/4, hàng chục người dân tại xã Diễn Châu phải nhập viện với biểu hiện rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bánh mì tại một tiệm trên địa bàn.

Đây là vụ ngộ độc bánh mì thứ hai xảy ra tại Nghệ An từ đầu năm đến nay. Trước đó, gần 140 người ở Tân Kỳ cũng phải nhập viện sau khi ăn bánh mì nghi nhiễm khuẩn.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại