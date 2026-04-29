Cảnh báo ngộ độc từ những cây cảnh "ngắm thì đẹp, chạm thì nguy" trong vườn nhà

Ngày 29-4, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Ngọc Phương Tâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, cho biết bệnh viện vừa chữa trị thành công 2 trường hợp bệnh nhi trong tình trạng mệt lả, nôn ói nhiều, kèm đau đầu sau khi vô tình nuốt phải mủ hoa sứ dẫn đến bị ngộ độc.

Bác sĩ Tâm cho biết hoa sứ chứa nhóm hoạt chất glycosid tim, một loại độc chất có khả năng tác động trực tiếp lên cơ tim. Độc tính hiện diện ở toàn bộ cây, từ mủ, thân, lá đến hoa.

Khi xâm nhập cơ thể, các chất này không chỉ gây kích ứng niêm mạc tiêu hóa với biểu hiện nôn ói, đau bụng mà còn có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch, gây rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp. Sau khi nhập viện, các bác sĩ triển khai biện pháp xử trí. Sau 4 ngày điều trị, 2 bệnh nhi qua cơn nguy kịch và xuất viện.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Dạ Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, một số loại hoa trong vườn nhà có nhựa hoặc bộ phận chứa chất độc khiến trẻ nhỏ vô tình ngậm, nhai hoặc nuốt phải có thể gây ngộ độc.

Các loại thường gặp như: hoa sứ (nhựa gây kích ứng niêm mạc, nôn ói), trúc đào (lá, hoa, nhựa chứa độc chất có thể ảnh hưởng tim mạch), vạn niên thanh (gây đau rát khoang miệng, phù lưỡi), môn kiểng (gây kích ứng, bỏng rát niêm mạc), thông thiên (hạt có độc tính cao), thầu dầu (hạt chứa độc tố mạnh), hoặc một số loại nấm, trái lạ trong vườn chưa rõ nguồn gốc.

"Khi trẻ nuốt phải những loại trên, người lớn nên bình tĩnh, lấy bỏ phần còn sót trong khoang miệng nếu quan sát thấy. Cho trẻ súc miệng, làm sạch miệng. Nếu trẻ tỉnh táo, có thể cho uống vài ngụm nước sạch. Không tự gây nôn, không cho uống sữa, chanh hoặc các biện pháp dân gian vì có thể làm tăng nguy cơ biến chứng" – bác sĩ Thảo khuyến cáo.

Ngoài ra, người dân cần giữ lại mẫu lá, hoa, hạt hoặc chụp hình cây nghi ngờ để hỗ trợ bác sĩ nhận diện tác nhân gây độc. Đồng thời, đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện các triệu chứng như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, đau rát miệng, tăng tiết nước bọt, lừ đừ, co giật, khó thở hoặc rối loạn nhịp tim.

Bác sĩ Thảo nói: "Quan trọng nhất là gia đình cần để trẻ tránh xa cây cảnh lạ, hướng dẫn trẻ không tự ý hái lá, hoa, quả cho vào miệng và cân nhắc thay thế các cây có độc tính cao nếu trong nhà có trẻ nhỏ".

Trong khi đó, bác sĩ Tâm cũng khuyến nghị phụ huynh cần tuyệt đối giám sát trẻ nhỏ khi chơi gần các khu vực có cây cảnh. Khi có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc (khó thở, nôn mửa, lơ mơ), cần đưa nạn nhân đến ngay cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không tự ý sơ cứu tại nhà bằng các mẹo dân gian.