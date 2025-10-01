Tìm ra bằng chứng mới về mối liên hệ giữa cà phê và bệnh gan

Một phân tích mới đăng trên tạp chí Biochemical Pharmacology đã củng cố thêm bằng chứng rằng uống cà phê thường xuyên có thể giúp bảo vệ, thậm chí phục hồi sức khỏe gan. Khác với những nghiên cứu trước chủ yếu dừng lại ở việc thống kê hiện tượng – tức là ghi nhận người uống cà phê ít mắc bệnh gan hơn – phân tích lần này đi xa hơn một bước. Các tác giả không chỉ tổng hợp dữ liệu trong nhiều thập kỷ mà còn chỉ ra được những cơ chế phân tử cụ thể giải thích vì sao cà phê mang lại tác động có lợi. Đây được xem là bước tiến quan trọng, bởi nó giúp làm sáng tỏ cách các hợp chất trong cà phê thực sự ảnh hưởng đến gan ở mức độ sinh học.

Uống cà phê thường xuyên có thể giúp bảo vệ, thậm chí phục hồi sức khỏe gan (Ảnh: Juan Moyano/Stocksy).

Cà phê và cơ chế bảo vệ gan

Các tác giả cho rằng, nhờ chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học, cà phê có thể hỗ trợ bảo vệ gan theo ít nhất năm cách: chống oxy hóa, chống viêm, chống xơ hóa, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Michelle Routhenstein, người không tham gia nghiên cứu, giải thích: "Cà phê chứa các hợp chất như acid chlorogenic và polyphenol có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và điều hòa gan. Những đặc tính này giúp ngăn ngừa stress oxy hóa – yếu tố chính gây tổn thương tế bào gan, viêm và kháng insulin".

Đặc biệt, bên cạnh việc tác động tới hệ vi sinh đường ruột, cà phê có thể tác động cả tới cách các gen liên quan tới hoạt động gan, nhờ đó hỗ trợ bảo vệ và duy trì chức năng gan.

Uống 2 tách cà phê mỗi ngày giảm nguy cơ mắc bệnh gan

Uống cà phê có thể giảm nguy cơ mắc bệnh gan (Ảnh minh họa).

Tổng hợp dữ liệu cho thấy những người uống cà phê đều đặn, với 2 tách mỗi ngày, ít có nguy cơ mắc bệnh gan hơn. Với bệnh nhân viêm gan C mạn tính, uống cà phê hàng ngày giúp giảm đáng kể tốc độ tiến triển thành xơ hóa và xơ gan. Uống khoảng 2 tách cà phê mỗi ngày còn giúp giảm nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan – biến chứng nguy hiểm của bệnh này.

Ngoài ra, cà phê còn có thể giảm mức độ men gan AST, GGT và ALT ở những người bị bệnh gan do rượu. Với bệnh gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa, người uống cà phê thường xuyên có thể giảm 29% nguy cơ mắc bệnh này so với người không uống.

Theo chuyên gia Routhenstein, lượng caffeine an toàn với hầu hết mọi người là khoảng 400 mg mỗi ngày, tương đương 3 - 4 tách cà phê. Tuy nhiên, khả năng dung nạp caffeine khác nhau tùy cá nhân. Một số người có thể gặp lo âu, mất ngủ, hồi hộp tim hay rối loạn tiêu hóa ngay cả khi dùng liều thấp.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hiệu quả của cà phê phụ thuộc vào liều lượng. Uống quá nhiều, trên 5 tách mỗi ngày, có thể làm tăng cholesterol "xấu" LDL và nguy cơ rối loạn mỡ máu.

Lợi ích vượt ra ngoài lá gan

Ngoài gan, cà phê còn được cho là có lợi cho tim mạch. "Vì sức khỏe gan liên quan chặt chẽ tới sức khỏe tim. Không ngạc nhiên khi nhiều nghiên cứu cho thấy uống cà phê đen ở mức độ vừa phải cũng có tác động tích cực tới tim" , chuyên gia Routhenstein nhận định. Tuy vậy, vị chuyên gia này cũng lưu ý những người có bệnh tim sẵn có hoặc đang dùng thuốc như chẹn beta, thuốc chống đông nên thận trọng khi sử dụng cà phê.

Các tác giả khẳng định cà phê có thể trở thành một can thiệp dinh dưỡng đơn giản và khả thi trong phòng ngừa, điều trị bệnh gan, nếu kết hợp cùng các yếu tố lối sống khác. Việc xác định rõ các cơ chế phân tử liên quan cũng mở ra hướng nghiên cứu mới cho những thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên trong tương lai.

Nguồn: Medical News Today