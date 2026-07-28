TikToker Cường Tày xin lỗi vì phát ngôn xuyên tạc và bài học cực đắt về trách nhiệm pháp lý trên không gian mạng

Sự việc TikToker Cường Tày buông lời phản cảm, xúc phạm đến uy tín của cơ quan tổ chức trong một phiên livestream từ thiện đã gây phẫn nộ mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Dù Tiktoker này đã lập tức đăng tải bài viết nhận lỗi và hứa sẽ chủ động báo cáo cơ quan chức năng, sự việc tiếp tục dấy lên làn sóng cảnh báo mạnh mẽ: Đã đến lúc mỗi cá nhân, đặc biệt là những KOC/KOL có sức ảnh hưởng, phải ý thức rõ trách nhiệm pháp lý đằng sau từng lời nói trên không gian mạng.

TikToker Cường Tày phát ngôn những gì gây phẫn nộ trực tuyến?

Sự việc bắt nguồn từ một phiên livestream quyên góp từ thiện ủng hộ bà con gặp thiên tai tại tỉnh Lai Châu. Trong phiên live này, TikToker Cường Tày và một người cùng tham gia đã xuất hiện những tranh cãi về phương thức chuyển giao số tiền quyên góp được từ các nhà hảo tâm.

Trong khi phía đối phương đề xuất chuyển toàn bộ số tiền quỹ tới tài khoản chính thức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đảm bảo tính công khai, minh bạch, thì Cường Tày lại đưa ra quan điểm muốn tự mang trực tiếp lên vùng lũ. Đỉnh điểm của vụ việc xảy ra khi TikToker này sử dụng cụm từ thô tục, mang tính xúc phạm nghiêm trọng để phản đối phương án chuyển khoản qua MTTQ.

Đoạn clip kéo dài hơn 10 giây ghi lại khoảnh khắc phát ngôn phản cảm này nhanh chóng bị lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng TikTok, Facebook, YouTube. Hàng nghìn lượt bình luận thể hiện sự bất bình, phẫn nộ trước thái độ coi thường tổ chức chính trị - xã hội uy tín, đồng thời xuyên tạc công tác tiếp nhận từ thiện cấp quốc gia của cá nhân này.

Lời giải thích và động thái "chữa cháy" từ phía TikToker Cường Tày

Sau khi nhận làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng, TikToker Cường Tày đã chính thức đăng tải bài viết đính chính và công khai xin lỗi dư luận trên trang cá nhân.

Cụ thể, TikToker này thừa nhận bản thân đã có "những phát ngôn không được chính xác và rõ ràng". Giải thích về nguyên nhân dẫn đến hành động trên, Cường Tày cho biết trong lúc bộc phát do tranh luận lời qua tiếng lại với bạn PK, cộng thêm tâm lý lo lắng bị các trang giả mạo lừa đảo nên đã lỡ lời.

Trong bài đính chính, Cường Tày bày tỏ:

Khẳng định phiên livestream hoàn toàn xuất phát từ mục đích tự nguyện đóng góp cho cộng đồng, không vì lợi ích cá nhân hay có ý định chống phá, hạ uy tín của cơ quan Nhà nước.

Hoàn toàn đồng ý bản thân đã sai khi thốt ra câu nói phản cảm đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cho biết ngay sau tình huống cãi vã trong clip, anh đã chấp nhận phương án chuyển tiền vào tài khoản MTTQ Việt Nam nếu hoàn thành kèo quyên góp.

Cam kết sẽ chủ động đến báo cáo và làm việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền để nhận hình thức xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, Nam TikToker cũng mong muốn cộng đồng mạng không chỉ dựa vào đoạn clip ngắn chục giây mà đánh giá sai lệch hoàn toàn bản chất con người anh.

Vì sao phát ngôn của Cường Tày bị phản ứng gay gắt?

Việc buông lời xuyên tạc, gán ghép những từ ngữ mang tính bôi nhọ lên tổ chức không chỉ làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan Nhà nước mà còn vô tình gieo rắc sự hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết, làm ảnh hưởng đến dòng cứu trợ hướng về vùng thiên tai.

Hơn nữa, trong thời đại thông tin lan truyền tính bằng giây, một phát ngôn thiếu suy nghĩ của người có lượng theo dõi lớn có thể để lại hệ lụy khôn lường, kích động những góc nhìn tiêu cực và vô căn cứ trong cộng đồng.

Ý thức trách nhiệm trước khi buông lời trên mạng xã hội

Sự việc của TikToker Cường Tày không phải là trường hợp hiếm hoi bị vỡ lở do phát ngôn thiếu kiểm soát khi livestream. Đây tiếp tục là chuông cảnh tỉnh đắt giá về ý thức chấp hành pháp luật trên không gian mạng hiện nay. Mạng xã hội là ảo, trách nhiệm pháp lý là thực: Luật An ninh mạng cùng các quy định pháp luật hiện hành đã quy định rất rõ về các hành vi vi phạm như cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức. Tùy thuộc vào tính chất và mức độ, người vi phạm phải đối mặt với các mức xử phạt thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tự do ngôn luận phải nằm trong khuôn khổ pháp luật: Mọi cá nhân đều có quyền bày tỏ quan điểm cá nhân, nhưng sự tự do đó không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, càng không thể biến thành cái cớ cho những hành vi xúc phạm hay phát ngôn tùy tiện.

Cảnh báo dành cho các sáng tạo nội dung (Content Creator): Sức ảnh hưởng trên mạng xã hội luôn đi kèm với trách nhiệm xã hội. Lượng người xem càng cao, mỗi từ ngữ thốt ra càng đòi hỏi sự cẩn trọng, chuẩn mực. Đừng để sự bốc đồng, thiếu hiểu biết pháp luật hoặc tâm lý muốn "câu view", "gây sốc" biến một hoạt động mang ý nghĩa tốt đẹp như từ thiện thành hành động tự hủy hoại danh tiếng và sự nghiệp của chính mình.

Sự chủ động nhận lỗi và hợp tác với cơ quan chức năng của TikToker Cường Tày là thái độ cần có sau sai lầm. Tuy nhiên, hình phạt từ pháp luật cũng như sự quay lưng từ dư luận sẽ là bài học nhớ đời cho anh và bất kỳ ai đang tham gia vào không gian mạng ngày nay.