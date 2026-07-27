TikToker Cường Tày là ai?

Mới đây, Cường Tày tiếp tục gây chú ý sau phát ngôn trong một buổi livestream liên quan đến việc quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ.

Lương Mạnh Cường, hay còn được biết đến với biệt danh Cường Tày, là TikToker sở hữu khoảng 1,7 triệu người theo dõi nhờ loạt video hài hước về đời sống. Bên cạnh hoạt động sáng tạo nội dung, anh nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán bởi chuyện tình cảm và đời tư. Mới đây, Cường Tày tiếp tục gây chú ý sau phát ngôn trong một buổi livestream liên quan đến việc quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ.

Trong một buổi phát trực tiếp, khi người livestream cùng gợi ý khán giả chuyển tiền vào Mặt trận Tổ quốc để ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, Cường Tày đã đưa ra phát ngôn mang tính xúc phạm, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích.

Tiktoker Cường Tày. Ảnh: Người Nổi Tiếng TV.

Cường Tày tên thật là Lương Mạnh Cường, sinh năm 1996, là người dân tộc Tày. Anh được biết đến với vai trò nhà sáng tạo nội dung và diễn viên trẻ.

Bắt đầu hoạt động trên TikTok từ khá sớm, Cường Tày xây dựng hình ảnh thông qua các video ngắn khai thác những tình huống đời thường với phong cách hài hước, gần gũi. Kênh TikTok của anh hiện thu hút khoảng 1,7 triệu người theo dõi, trong khi fanpage Facebook cũng có hơn 350.000 lượt thích.

Nhờ lối diễn xuất tự nhiên cùng khả năng xây dựng các tình huống gây cười, Cường Tày trở thành một trong những gương mặt sáng tạo nội dung quen thuộc với nhiều khán giả trẻ.

Bên cạnh các video trên mạng xã hội, đời tư của Cường Tày cũng thường xuyên trở thành chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm.

Trước đây, anh có mối tình kéo dài khoảng 4 năm với hot girl Chu Tiểu Han (Chu Phương Thảo). Cặp đôi từng nhận được nhiều sự yêu mến trước khi xác nhận chia tay.

Hôn nhân ngắn ngủi.

Cuối năm 2024, Cường Tày kết hôn với Thu Hà (sinh năm 2004). Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này nhanh chóng gây xôn xao khi xuất hiện thông tin cả hai ly hôn chỉ hơn một tháng sau đám cưới.

Sau biến cố hôn nhân, nam TikToker tiếp tục được chú ý khi công khai xuất hiện cùng bạn gái mới. Những video theo phong cách "couple", kết hợp yếu tố lãng mạn và hài hước, tiếp tục thu hút lượng tương tác lớn trên các nền tảng mạng xã hội.

Sau những biến cố cá nhân, Cường Tày cho biết muốn tập trung phát triển bản thân. Trên TikTok, anh từng chia sẻ thông điệp: "Sau 8 năm bỏ quên bản thân, có lẽ đây là lần mình quyết tâm nhất để yêu thương bản thân mình hơn."

Các video clip Cường Tày chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Ảnh: Cường Tày.

Anh liên tục đăng tải các video ghi lại quá trình tập luyện, thay đổi ngoại hình với các hashtag như #hanhtrinh100ngay6mui, đồng thời duy trì sản xuất những series hài vốn là thế mạnh như "Tiệm sửa xe bất ổn", "Vòng quay may mắn" cùng nhiều tiểu phẩm đời sống khác.

Bên cạnh TikTok, Cường Tày vẫn duy trì hoạt động trên Facebook, thường xuyên đăng tải các video ngắn, giao lưu và cập nhật cuộc sống với người theo dõi. Hiện anh vẫn là một trong những nhà sáng tạo nội dung có lượng người theo dõi đáng kể trên các nền tảng mạng xã hội Việt Nam.