Tiểu thương chợ nói thật: 5 loại rau “đẹp long lanh” này tôi còn không dám ăn, nhiều người lại mua mỗi ngày

Tại một khu chợ sáng, một người bán rau thừa nhận: có những loại nhìn rất bắt mắt nhưng chính anh cũng không dám ăn thường xuyên. Lý do không nằm ở bản thân rau, mà ở cách chúng được xử lý để “đẹp” hơn.

Dưới đây là 5 trường hợp người tiêu dùng nên thận trọng khi chọn mua.

Trước hết là ớt chuông hoặc ớt xanh quá bóng . Những quả có màu xanh đậm, bề mặt láng mịn bất thường, sờ vào trơn như có lớp phủ cần được lưu ý. Ớt tự nhiên vẫn có độ bóng nhẹ, nhưng không đến mức loáng như bôi dầu. Trong một số trường hợp, bề mặt quá bóng có thể do xử lý sáp hoặc tồn dư hóa chất bảo quản. Khi chọn, nên ưu tiên quả còn cuống tươi, vỏ chắc nhưng không quá trơn bất thường.

Thứ hai là cà chua quá to, đỏ rực đồng đều và gần như không có gân xanh . Nhiều người nghĩ quả càng to càng ngon, nhưng kích thước bất thường đôi khi liên quan đến quá trình kích thích sinh trưởng hoặc ép chín. Cà chua chín tự nhiên khi cắt ra sẽ có hạt rõ, nhiều nước và phần ruột mềm. Nếu bổ ra thấy thịt cứng, ít nước, màu bên trong nhạt hơn vỏ, cần cân nhắc trước khi sử dụng.

Thứ ba là dưa chuột trái mùa có hình dáng “hoàn hảo” . Dưa tự nhiên thường hơi cong, kích thước không đồng đều, có gai nhỏ trên vỏ. Những quả quá thẳng, đều tăm tắp, màu xanh mướt đồng loạt có thể đã được chăm bón đặc biệt để đạt mẫu mã đẹp. Không phải tất cả đều có vấn đề, nhưng người mua nên quan sát kỹ mùi, cuống và độ tươi.

Thứ tư là rau bina hoặc các loại rau lá xanh có màu xanh đậm và bóng lạ thường . Rau tự nhiên đôi khi có viền lá hơi vàng nhẹ hoặc kích thước không đồng đều. Nếu lá xanh thẫm bất thường và bề mặt bóng, có thể đã được phun dung dịch giữ tươi. Khi mua, nên chọn rau có mùi tự nhiên, lá không quá cứng và không nhớt.

Cuối cùng là khoai mỡ hoặc củ từ đã gọt sẵn vỏ, trắng tinh và bày bán lâu ngoài không khí . Loại củ này sau khi gọt rất dễ oxy hóa, chuyển màu sẫm. Để giữ màu trắng, một số nơi có thể ngâm dung dịch chống oxy hóa. Vì vậy, tốt nhất nên mua củ còn nguyên vỏ và tự sơ chế tại nhà để giảm rủi ro.

Các chuyên gia an toàn thực phẩm cho rằng không nên đánh giá rau củ chỉ qua vẻ ngoài. Thực phẩm càng tự nhiên, hình thức có thể không hoàn hảo nhưng thường ít bị can thiệp xử lý sau thu hoạch. Khi đi chợ, người tiêu dùng nên quan sát màu sắc, ngửi mùi, kiểm tra độ tươi và tránh tâm lý chạy theo hình thức.

Một bữa ăn an toàn bắt đầu từ khâu chọn nguyên liệu. Cẩn trọng hơn một chút ở chợ có thể giúp giảm thiểu nguy cơ không đáng có cho sức khỏe của cả gia đình.

Nguồn và ảnh: Sohu