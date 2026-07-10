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Tiểu thư Harper Beckham sống trong vật chất xa hoa nhưng món quà sinh nhật tuổi 15 mà cô bé mong muốn nhất lại chẳng thể có được

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Sinh nhật tuổi 15 của Harper Beckham đang đến gần. Theo truyền thông Anh, David và Victoria Beckham có thể chuẩn bị mọi điều tốt đẹp nhất cho cô con gái út, nhưng có một điều họ khó có thể mang đến: sự đoàn tụ của Harper với anh trai Brooklyn Beckham.

Theo Daily Mail, Harper sẽ bước sang tuổi 15 vào ngày 10/7. Gia đình Beckham đang lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho cô bé như mọi năm. Tuy nhiên, bầu không khí được cho là vẫn phủ bóng bởi mâu thuẫn kéo dài giữa Brooklyn Beckham và gia đình.

Nguồn tin của truyền thông Anh cho biết Harper là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ cuộc rạn nứt này. Cô bé từng rất thân thiết với Brooklyn nhưng hiện đã không còn giữ liên lạc được với anh trai kể từ khi mâu thuẫn trong gia đình bùng nổ. "Harper rất buồn vì anh trai không còn nói chuyện với mình. Điều cô bé mong muốn nhất chỉ là có lại mối quan hệ như trước. Chứng kiến điều đó khiến David và Victoria cũng rất đau lòng", nguồn tin chia sẻ.

- Ảnh 1.

Harper sắp đón sinh nhật tuổi 15 (Ảnh: Getty)

Điều đáng nói, Harper chưa từng xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào với Brooklyn và không hiểu vì sao mình lại bị cuốn vào những căng thẳng giữa các thành viên trong gia đình. Nếu mọi chuyện không thay đổi, đây có thể sẽ là năm thứ hai liên tiếp Brooklyn không xuất hiện trong ngày sinh nhật của em gái.

Năm ngoái, Brooklyn Beckham và vợ là Nicola Peltz chỉ đăng một bức ảnh cũ chụp cùng Harper lên Instagram để chúc mừng sinh nhật. Đó cũng là thời điểm mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình Beckham bắt đầu trở nên căng thẳng, khi anh cùng vợ vắng mặt trong các hoạt động mừng sinh nhật tuổi 50 của David Beckham.

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Một chi tiết khác cũng được nhắc lại gần đây, Harper đã ghé ngôi nhà của Brooklyn và Nicola tại Beverly Hills sau lễ gắn sao của David Beckham trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Tuy nhiên, khi cô bé đến nơi, vợ chồng Brooklyn không có mặt nên Harper chỉ để lại một lá thư rồi ra về.

Sau khi những bức ảnh Harper xuất hiện trước nhà anh trai được các tay săn ảnh đăng tải, Brooklyn đã nghi ngờ bố mẹ cố tình tạo điều kiện để paparazzi ghi lại khoảnh khắc này. Trong khi đó, những người thân cận với David và Victoria phủ nhận hoàn toàn cáo buộc trên.

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