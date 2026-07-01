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Tiểu thư Harper Beckham lên làm bà chủ, vợ chồng Beckham sắp hốt bạc mỏi tay

Vy Anh
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Harper Beckham sẽ là minh chứng cho câu "con hơn cha là nhà có phúc".

Theo tờ Daily Mail, sau 40 ngày phủ sóng ở World Cup 2026, David Beckham đã bỏ túi 19 triệu bảng Anh (hơn 826 tỷ đồng) nhờ hàng loạt hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu lớn như Pepsi, McDonald's, Adidas và Lay's. Điều thú vị là quy định mới của World Cup 2026 về 3 phút tạm dừng bắt buộc để cầu thủ bổ sung nước do thời tiết nắng nóng, lại vô tình trở thành thời điểm vàng của Beckham. Mỗi khi trận đấu tạm dừng, sóng truyền hình toàn cầu liên tục phát các đoạn quảng cáo có sự xuất hiện của cựu danh thủ người Anh. Vì vậy, Beckham được nhiều người ví là "ông vua kiếm tiền của World Cup", không cần ra sân thi đấu vẫn thu lợi nhuận khổng lồ.

Tuy nhiên, tờ Daily Mail cho biết, David Beckham không phải là người hưởng lợi duy nhất trong nhà. Ngoài ngôi sao bóng đá hàng đầu, Harper Beckham - công chúa út của David và Victoria Beckham - cũng là người thu lợi lớn nhờ World Cup. Trong suốt giải đấu, Harper liên tục xuất hiện cùng bố mẹ và các anh trai tại các trận đấu lớn. Cô bé nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế nhờ ngoại hình nổi bật, gu thời trang sành điệu và thần thái tự tin. Nguồn tin thân cận với gia đình Beckham tiết lộ rằng sự xuất hiện dày đặc của Harper tại kỳ World Cup năm nay không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Gia đình nổi tiếng được cho là đang từng bước đưa cô bé trở thành một gương mặt được công chúng biết đến nhiều hơn tại thị trường Mỹ, nhằm hỗ trợ cho các dự án kinh doanh của Harper trong tương lai.

- Ảnh 1.

David Beckham kiếm được 826 tỷ đồng nhờ 1 mùa World Cup, Harper Beckham cũng được thơm lây. Ảnh: X.

Quả đúng như những nguồn tin hé lộ, ngay sau khi World Cup kết thúc, người đại diện đã thông báo Harper Beckham vừa chốt tên thương hiệu mỹ phẩm của mình là Harlo by Harper. Trong khi hai anh trai Romeo Beckham và Cruz Beckham lần lượt phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực thể thao và âm nhạc, Harper Beckham đã bắt đầu xây dựng con đường kinh doanh riêng, lên làm chủ khi mới 15 tuổi. Con gái của David và Victoria Beckham được cho biết tích cực chuẩn cho màn chào sân ở thị trường làm đẹp vào năm 2027. Thương hiệu skincare của Harper nhắm trực tiếp đến tệp khách hàng thuộc thế hệ Gen Z và Gen Alpha. Các sản phẩm kinh doanh của tiểu thư nhà Beckham sẽ bao gồm sữa rửa mặt, kem dưỡng da và các sản phẩm trị mụn cho tuổi teen.

Theo Victoria Beckham, ý tưởng kinh doanh của Harper xuất phát từ chính trải nghiệm cá nhân của con gái. Khoảng 2-3 năm trước, cô bé từng sử dụng các sản phẩm chăm sóc da theo trào lưu nhưng không phù hợp, dẫn đến bị mụn trứng cá nghiêm trọng. Từ đó, Harper muốn nghiên cứu và phát triển dòng mỹ phẩm dịu nhẹ, phù hợp với làn da tuổi teen. Victoria cũng tiết lộ con gái từng chuẩn bị hai bản thuyết trình PowerPoint để thuyết phục mẹ đầu tư cho mình. Một bản Harper Beckham xin phép cha mẹ cho uốn tóc, bản còn lại là kế hoạch xây dựng thương hiệu mỹ phẩm với nội dung chi tiết. Điều này cho thấy Harper đã sớm bộc lộ tư duy kinh doanh và tham vọng phát triển sự nghiệp riêng từ khi còn rất trẻ.

- Ảnh 2.

Cô út nhà Beckham sẽ ra mắt thương hiệu mỹ phẩm cá nhân vào năm sau. Ảnh: X.

Nhiều tờ báo lớn nhận định: "Harper là tương lai, con gái hái ra tiền cực mạnh của thương hiệu Beckham" . Cô bé không chỉ thừa hưởng ngoại hình xinh đẹp, mà còn có khiếu thẩm mỹ tự nhiên, khả năng thích nghi với truyền thông cực tốt. Cùng với sự hậu thuẫn từ bố mẹ, Harper Seven Beckham có triển vọng trở thành biểu tượng của thế hệ Gen Alpha, gương mặt đại diện hoàn hảo cho gia đình Beckham giữa giới thượng lưu Âu Mỹ.

- Ảnh 3.

Harper Seven được coi như tương lai của cả gia đình Beckham. Ảnh: Instagram


Nguồn: Daily Mail

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