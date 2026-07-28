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Tiêu hủy gần 76.000 hộp bột rau detox từng được diễn viên Hữu Công quảng bá

Thế Trần
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Gần 76.000 hộp bột rau vi phạm của Công ty Eherbal, trị giá 2,66 tỷ đồng, đã bị tiêu hủy dưới sự giám sát của cơ quan chức năng. Trong số này có sản phẩm từng được diễn viên Hữu Công quảng cáo.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa giám sát việc tiêu hủy toàn bộ 75.937 hộp sản phẩm bột rau vi phạm trị giá 2,66 tỷ đồng của CTCP Sản xuất và Thương mại Eherbal. Đây là biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc sau khi doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính, buộc nộp lại hơn 3,28 tỷ đồng số thu lợi bất hợp pháp và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Tiêu hủy gần 76.000 hộp bột rau detox từng được diễn viên Hữu Công quảng bá - Ảnh 1.

Diễn viên Hữu Công quảng cáo sản phẩm bột rau detox Eherbal.

Việc tiêu hủy được thực hiện tại CTCP Môi trường đô thị và Công nghiệp 11 (URENCO 11), Khu xử lý chất thải Đại Đồng (Hưng Yên). Toàn bộ hàng hóa vi phạm được tiêu hủy theo đúng phương án đã được phê duyệt, bảo đảm an ninh, an toàn và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Trước đó, ngày 29/12/2025, Đoàn kiểm tra do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) và Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội tiến hành kiểm tra Công ty Eherbal cùng các địa điểm liên quan.

Qua kiểm tra, xác minh và lấy mẫu kiểm nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện một số sản phẩm của doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về chất lượng. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Cục đã chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Sau quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định vụ việc không thuộc trường hợp xử lý hình sự và chuyển hồ sơ về Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Theo đó, ngày 20/7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Eherbal với tổng số tiền phạt 580 triệu đồng, đồng thời buộc doanh nghiệp nộp lại hơn 3,28 tỷ đồng là số thu lợi bất hợp pháp vào ngân sách nhà nước và thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Một trong những sản phẩm bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm và buộc tiêu hủy là bột rau detox của Eherbal. Đáng chú ý, sản phẩm này từng được vợ chồng diễn viên, TikToker Hữu Công quảng bá liên tục trên nhiều nền tảng mạng xã hội từ năm 2023.

Trong các nội dung quảng bá, sản phẩm được giới thiệu có công dụng hỗ trợ thanh lọc cơ thể, đồng thời nhấn mạnh sử dụng nguồn nguyên liệu từ rau, củ, quả thiên nhiên.

Hữu Công (sinh năm 1990) được khán giả biết đến qua một số bộ phim truyền hình, nổi bật là sitcom Những phóng viên vui nhộn. Những năm gần đây, anh chuyển trọng tâm sang kinh doanh và phát triển nội dung trên các nền tảng số.

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Tags

Phòng Cảnh sát kinh tế

tiêu hủy

bột rau detox Eherbal

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