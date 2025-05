Tiểu đường ‘rất sợ’ 1 loại gia vị Việt Nam có nhiều: Chuyên gia Mỹ nói ‘tốt ngang thuốc kê đơn’

Một chuyên gia y tế mới đây chia sẻ có một loại gia vị thông dụng trong nhà bếp có thể mang lại hiệu quả hạ đường huyết tương đương với các loại thuốc thường được kê đơn cho những người mắc hoặc có nguy cơ mắc tiểu đường loại 2, báo Anh Express đưa tin.

Được mệnh danh là "nhân tố quyền lực" trong thế giới gia vị, nghệ không chỉ nổi tiếng với đặc tính chống viêm mà còn nổi tiếng nhờ vào thành phần hoạt tính curcumin.

“Curcumin có đặc tính chống tiểu đường và tác dụng tương tự Metformin,” bác sĩ Eric Berg – chuyên gia về chế độ ăn ketogenic, kỹ thuật ăn ít carb và nhịn ăn gián đoạn tại Mỹ – cho biết. Ông là người đứng đầu Dr Berg Nutritionals và tác giả của các cuốn sách The Healthy Keto và Get Healthy First.

Nghệ được mệnh danh là "nhân tố quyền lực" trong thế giới gia vị.

Metformin là loại thuốc hoạt động bằng cách giảm sản xuất glucose ở gan và tăng độ nhạy insulin trong cơ thể (insulin là một loại hormone thiết yếu kiểm soát lượng đường trong máu). Giống như Metformin, curcumin cũng có khả năng giảm các đợt tăng đường huyết. Nó giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn, không chỉ ở gan mà còn ở cơ bắp. Curcumin cũng tăng cường độ nhạy insulin, giúp các tế bào phản ứng tốt hơn với insulin và sử dụng glucose hiệu quả hơn.

Nghệ là một loại gia vị quen thuộc với mọi gia đình Việt. Theo thông tin trên báo Dân Trí, Việt Nam là một trong những quốc gia có diện tích trồng nghệ lớn nhất thế giới, với hơn 50.000 ha (tính đến năm 2021). Nghệ được trồng chủ yếu ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông…

Theo website của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, nghệ có trữ lượng khá dồi dào ở Việt Nam. Bên cạnh nguồn cung cấp do trồng trong nhân dân, tại một số nơi phía bắc, nghệ mọc hoang có trữ lượng ước tính tới 1000 tấn.

Tại sao curcumin có lợi cho việc kiểm soát đường huyết?

Tiểu đường thường liên quan đến viêm mạn tính và stress oxy hóa. Curcumin có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, có thể giúp giảm bớt những yếu tố này. Nó có khả năng tăng cường hoạt động của các enzyme chống oxy hóa, hỗ trợ giảm stress oxy hóa trong các mô hình nghiên cứu liên quan đến tiểu đường.

Curcumin cũng có thể cải thiện độ nhạy insulin bằng cách tăng sản xuất các loại protein giúp hấp thụ glucose vào tế bào, từ đó giúp giảm kháng insulin – một đặc điểm then chốt của tiểu đường loại 2.

Chuyên gia y tế đo đường huyết.

Ngoài ra, curcumin còn có khả năng tăng cường chức năng tế bào beta – loại tế bào sản xuất insulin.

Bên cạnh lợi ích với đường huyết, curcumin còn có thể hỗ trợ cải thiện huyết áp, bảo vệ tim mạch, và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Các nghiên cứu nói gì?

Theo các nghiên cứu mới từ Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), curcumin có thể là “người bạn đồng hành” lý tưởng cho bệnh nhân tiểu đường. Nghiên cứu cho thấy curcumin có thể giảm đường huyết và cải thiện sức khỏe chuyển hóa, là công cụ hữu ích trong quản lý bệnh tiểu đường.

Các nghiên cứu khác cũng củng cố điều này, cho thấy curcumin có thể tăng độ nhạy insulin và giúp điều hòa đường huyết hiệu quả hơn. Một số nghiên cứu gần đây còn cho rằng curcumin có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm sự khởi phát của tiểu đường loại 2, căn bệnh đang ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới.

Bột nghệ và tinh bột nghệ là những sản phẩm quen thuộc với người Việt.

Kết quả thú vị được công bố vào năm 2019 cho biết: “Sự kết hợp giữa metformin và curcumin giúp giảm rối loạn mỡ máu và mức TBARS ở chuột bị tiểu đường... Các kết quả này cho thấy curcumin kết hợp metformin có thể là chiến lược tiềm năng chống lại biến chứng tiểu đường, đặc biệt là biến cố tim mạch.”

Nghiên cứu tháng 12 năm 2024 cũng khẳng định: “Sự kết hợp giữa metformin và curcumin cho thấy hiệu quả vượt trội trong việc cải thiện mỡ máu và chuyển hóa glucose.”

Về việc dùng chung Metformin và curcumin, kết quả cho thấy tác dụng cộng hưởng tích cực, không có tác dụng phụ đáng kể. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Pharmacia cũng xác nhận: “Curcumin có tác dụng tương đương với Metformin.”

Một nghiên cứu khác về hệ vi sinh đường ruột và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) cho thấy: “Cả curcumin và metformin đều có hiệu quả trong điều trị NAFLD và đóng vai trò trong việc điều hòa hệ vi sinh đường ruột.”

Curcumin ngày càng được quan tâm không chỉ trong ẩm thực mà còn về mặt sức khỏe. Nó đã trở thành đối tượng nghiên cứu với tiềm năng trong việc phòng và điều trị một số loại ung thư.

Trà My

Theo Express