Tiến Luật để lộ tình hình hiện tại của Châu Bùi - Binz

Việc Binz không xuất hiện trong những bài đăng của Châu Bùi khiến không ít cư dân mạng đặt dấu hỏi về tình hình mối quan hệ của cả hai.

Sau thời gian hẹn hò, mối quan hệ giữa Châu Bùi và Binz thời gian gần đây liên tục trở thành tâm điểm chú ý. Nguyên do vì Châu Bùi thường xuyên chia sẻ hành trình chuyển sang nơi ở mới sau khi rời căn nhà đã gắn bó nhiều năm. Động thái này khiến mạng xã hội dấy lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ giữa cô và Binz, đặc biệt khi nam rapper không xuất hiện trong loạt khoảnh khắc dọn nhà của bạn gái.

Giữa lúc tin đồn lan truyền, diễn viên Tiến Luật bất ngờ có động thái gây chú ý. Dưới bài đăng của Châu Bùi với dòng trạng thái: "Có nhà trước, nội thất mình tính sau...", Tiến Luật để lại bình luận hài hước: "Ủa gì kỳ vậy? Bữa anh hỏi cần chén đũa không? Thì ai kia nói em mua hai cái chén hai đôi đũa đủ rồi mà". Đáp lại đàn anh, Châu Bùi viết: "Lúc đó tính sống tối giản mà anh. Giờ thấy hơi tối giản quá rồi".

Chỉ một câu nói vui của Tiến Luật nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng "ai kia" mà anh nhắc tới chính là Binz, qua đó gián tiếp phủ nhận những đồn đoán về việc cô và Binz đã trục trặc. Bình luận của Tiến Luật cũng khiến nhiều khán giả cho rằng nam diễn viên vẫn nắm được tình hình hiện tại của cặp đôi và đập tan nghi vấn rạn nứt.

Châu Bùi đăng tải hình ảnh ở căn nhà mới trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Tiến Luật được cho là vô tình hé lộ mối quan hệ của Binz và Châu Bùi hiện tại. Ảnh: FBNV

Trước đó, Châu Bùi thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc tự mình dọn về nhà mới. Người đẹp nhiều lần đăng tải hình ảnh nằm dài trên sàn nhà, sofa sau quá trình chuyển đồ vì thấm mệt. Việc Binz không xuất hiện trong những bài đăng này khiến không ít cư dân mạng đặt dấu hỏi về tình hình mối quan hệ của cả hai, thậm chí xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng cặp đôi đang gặp trục trặc tình cảm.

Dẫu vậy, đây không phải lần đầu Binz và Châu Bùi vướng nghi vấn rạn nứt. Trước đó, cả hai từng nhiều lần bị đồn chia tay vì hạn chế tương tác trên mạng xã hội và hiếm khi xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, sau mỗi lần dấy lên tin đồn, cặp đôi đều có những động thái ngầm bác bỏ như đồng hành tại các sự kiện, đón Tết bên nhau hay dành cho đối phương những cử chỉ, sự quan tâm kín đáo.

Việc Binz không xuất hiện trong những bài đăng của Châu Bùi khiến không ít cư dân mạng đặt dấu hỏi về tình hình mối quan hệ của cả hai. Ảnh: FBNV

Trước những đồn đoán cho rằng cô dọn khỏi tổ ấm chung với Binz, Châu Bùi đã trực tiếp lên tiếng làm rõ. Người đẹp cho biết việc chuyển nhà đơn thuần xuất phát từ mong muốn thay đổi không gian sống, đồng thời tách biệt giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Theo Châu Bùi, căn nhà gắn bó suốt 8 năm của cô đã được cải tạo thành studio làm nhạc và phòng tập, vì vậy cô quyết định tìm một không gian mới để sinh hoạt.

Châu Bùi nói: "Năm ngoái Châu xây lại, sửa phòng ngủ thành studio làm nhạc, ngoài phòng khách thì lắp gương siêu lớn để tập nhảy. Mình đã tính để nơi đây làm việc thôi, tối sẽ về chỗ khác ở. Nhưng rồi vì có nhiều điều mình thích, mình tò mò, muốn học, mình đã đặt để thuận tiện từng thứ mình cần trong không gian này nên kết quả là mình ăn ngủ tại studio luôn. Giờ mình cảm thấy đã đến lúc cần chỗ làm, chỗ ở tách rời để không bị cuốn theo công việc. Sẽ cố gắng hạn chế ngủ lại tại studio mà về nhà".

Châu Bùi chia sẻ việc chuyển nhà xuất phát từ nhu cầu thay đổi không gian sống. Ảnh: FBNV

Binz và Châu Bùi công khai mối quan hệ từ năm 2022. Sau hơn 4 năm gắn bó, cả hai được xem là một trong những cặp đôi kín tiếng của showbiz Việt. Dù hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm, Binz và Châu Bùi nhiều lần dành cho nhau những lời động viên và sự đồng hành trong công việc, khiến người hâm mộ kỳ vọng vào một cái kết đẹp.