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Tiến độ hoàn thành Bệnh viện 1.500 giường lớn nhất TPHCM

Nguyễn Tiến
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Bệnh viện 1.500 giường lớn nhất TPHCM dự kiến hoàn thành nghiệm thu vào tháng 8/2027 và chính thức vận hành từ tháng 9/2027.

Video: Cận cảnh bệnh viện 1.500 giường, dự kiến vận hành tháng 9/2027.

Ngày 5/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM có văn bản thông tin về tiến độ dự án Bệnh viện đa khoa Bình Dương, quy mô 1.500 giường, tại phường Chánh Hiệp, TPHCM (khu vực Bình Dương cũ).

Theo Ban Quản lý dự án, công trình có diện tích khoảng 16 ha, hiện các đơn vị tập trung nhân lực, máy móc và nguồn lực để hoàn thiện các hạng mục theo tiến độ cam kết.

- Ảnh 1.

Các hạng mục của Bệnh viện đa khoa Bình Dương đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào vận hành. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Đối với gói thầu số 1, khối lượng thực hiện đạt khoảng 92,3% theo hợp đồng. Các phần việc còn lại chủ yếu là lắp đặt thiết bị đầu cuối như camera và hệ thống MEP (cơ khí, điện, cấp thoát nước). Riêng các khối lượng phát sinh nhóm 5 đang được nhà thầu triển khai, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.

Trong khi đó, gói thầu số 2 đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng. Một số thiết bị đầu cuối vẫn đang chờ lắp đặt hoàn chỉnh, đồng bộ với toàn hệ thống và dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.

- Ảnh 2.

Dự kiến từ tháng 2/2027, khu khám và khu cấp cứu của bệnh viện được đưa vào hoạt động. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Theo kế hoạch, từ tháng 8 đến tháng 12, dự án hoàn thành khu khám và một phần khu nội trú để chuẩn bị đưa vào vận hành.

Đến tháng 12, công trình dự kiến nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy tại khu khám và khu cấp cứu. Tháng 1/2027, các hạng mục khu khám, khu cấp cứu dự kiến được nghiệm thu hoàn thành.

Nếu đảm bảo tiến độ, khu khám và khu cấp cứu được đưa vào hoạt động từ tháng 2/2027.

- Ảnh 3.

Bệnh viện đa khoa Bình Dương được xác định là cơ sở trọng điểm của cụm y tế vùng Đông Nam TPHCM. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Toàn bộ hệ thống và phần hoàn thiện tổng thể dự kiến được nghiệm thu vào tháng 7/2027.

Đến tháng 8/2027, công trình sẽ nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng. Bệnh viện dự kiến chính thức vận hành từ tháng 9/2027.

Theo Sở Y tế TPHCM, Bệnh viện đa khoa Bình Dương được xác định là cơ sở trọng điểm của cụm y tế vùng Đông Nam TPHCM, giữ vai trò trung tâm trong mạng lưới cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh và đào tạo chuyên môn của khu vực.

Hiện bệnh viện có 1.566 viên chức và người lao động, gồm 383 bác sĩ, 99 dược sĩ, 659 điều dưỡng, 110 hộ sinh và 71 kỹ thuật y.

Trong định hướng phát triển, bệnh viện tập trung đầu tư các chuyên khoa mũi nhọn, từng bước hình thành hệ thống chuyên môn vững mạnh, đáp ứng vai trò bệnh viện đa khoa chuyên sâu, hiện đại của khu vực.

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Tags

bệnh viện đa khoa Bình Dương

Bình Dương

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng

sở y tế TPHCM

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