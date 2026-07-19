Tiêm kích Rafale đến Ukraine bằng cách nào?

Vai trò của Ukraine trong việc giúp một quốc gia vùng Vịnh phòng thủ trước UAV Iran có thể là chìa khóa để nhận được tiêm kích Rafale F4 mới.

Tiêm kích Rafale.

Theo Defense Express, việc Pháp sẽ thực hiện cam kết tăng cường sức mạnh cho Ukraine bằng 16 máy bay chiến đấu Rafale được dự kiến chuyển giao trong giai đoạn 2028-2029 như thế nào vẫn còn là chủ đề gây nhiều đồn đoán.

Vấn đề mấu chốt là số lượng đơn đặt hàng cho các máy bay chiến đấu này, hiện đang kéo dài 8,5 năm với tốc độ sản xuất hiện tại, trong khi chu kỳ sản xuất của Rafale nói chung chỉ khoảng ba năm.

Điều này đã khiến báo Ukraine đưa ra giả thuyết rằng một trong những phương án khả thi để cung cấp máy bay Rafale cho Ukraine trong vòng hai năm có thể là chuyển giao máy bay đã qua sử dụng từ Lực lượng Không quân và Vũ trụ Pháp.

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông chuyên ngành của Pháp lại khẳng định chắc chắn rằng những chiếc máy bay được đề cập sẽ là máy bay mới.

Đặc biệt, Avions Legendaires khẳng định chắc chắn rằng các máy bay được đặt hàng sẽ thuộc tiêu chuẩn F4 hiện hành, gồm 14 chiếc phiên bản một chỗ ngồi và 2 chiếc phiên bản hai chỗ ngồi.

Hãng cũng làm rõ rằng thời gian biểu được công bố chỉ áp dụng cho lô bốn máy bay đầu tiên, dự kiến giao hàng từ nửa cuối năm 2028 đến mùa hè năm 2029.

Tờ Zone Militaire của Pháp cũng tin rằng máy bay này sẽ được chế tạo mới, nguồn cung khả dĩ duy nhất là các máy bay đã được đặt hàng và đang trong quá trình sản xuất.

Ứng cử viên đầu tiên có khả năng nhất là máy bay được đặt hàng cho Lực lượng Không quân và Vũ trụ Pháp.

Tính đến cuối năm 2025, hãng Dassault Aviation dự kiến sẽ giao 45 máy bay Rafale cho Không quân và Vũ trụ Pháp, trong đó 42 chiếc đã được đặt hàng vào tháng 1/2024 theo đợt 5.

Đơn đặt hàng này nhằm bổ sung số lượng máy bay cho phi đội sau khi bán 12 chiếc Rafale đã qua sử dụng cho Croatia vào năm 2021, với chiếc máy bay đầu tiên thuộc đợt 5 dự kiến được giao vào năm 2027.

Xét đến việc Pháp đã có kế hoạch được phê duyệt để mở rộng phi đội máy bay Rafale của Không quân từ 117 chiếc vào năm 2026 lên 137 chiếc. Theo quan điểm của báo Pháp, kịch bản khả thi hơn là việc phân bổ lại từ một hợp đồng xuất khẩu, cụ thể là với một quốc gia Ả Rập giấu tên.

Tờ Defense Express lưu ý rằng ứng cử viên khả thi nhất trong bối cảnh này là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), quốc gia có thể đã đồng ý điều chỉnh một chút.

UAE đã đặt một đơn hàng lớn gồm 80 máy bay mới vào năm 2021, với những chiếc đầu tiên dự kiến được giao vào khoảng năm 2027.

Nếu giả định này là đúng, một yếu tố bổ sung nữa là Ukraine đã giúp UAE phòng thủ chống lại máy bay không người lái của Iran, điều này khiến cho quyết định chuyển hướng giao hàng chỉ 4 trong số 80 máy bay đã đặt hàng, tức là 5% đơn đặt hàng, hoàn toàn khả thi theo thỏa thuận chung của tất cả các bên.

Mặc dù vậy, câu trả lời chính xác cuối cùng chỉ có thể được đưa theo thời gian.