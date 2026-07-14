Nga hạ "tiền đồn thép" ở Donbass: Tán cây giúp lính Nga che giấu hành tung, thọc sâu vào phòng tuyến Ukraine

Konstantinovka là mắt xích trong tuyến phòng thủ của Ukraine.

Theo RT, cuối tuần trước, Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Konstantinovka (Kostyantynivka theo cách gọi của Ukraine), nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt từ cuối năm ngoái.

Một mắt xích quan trọng trong tuyến phòng thủ của Ukraine

Konstantinovka được xem là một trong những đô thị quan trọng của Donbass và là mắt xích trong tuyến phòng thủ của Ukraine kéo dài từ Druzhkivka, Kramatorsk, Slovyansk đến Lyman. Tuyến phòng thủ này bảo vệ phần lãnh thổ còn do Ukraine kiểm soát ở miền bắc tỉnh Donetsk.

Sau khi lực lượng do cựu chỉ huy Igor Strelkov chỉ huy rút khỏi Slovyansk và Kramatorsk năm 2014, quân đội Ukraine từng bước xây dựng hai thành phố này thành trung tâm chỉ huy và hậu cần tại Donbass. Konstantinovka, nằm ở phía nam, được củng cố như một tiền đồn bảo vệ tuyến phòng thủ này.

Konstantinovka được xem là mắt xích trong tuyến phòng thủ của Ukraine. Ảnh: RT

Trong hơn một thập kỷ, thành phố được gia cố với nhiều công trình phòng thủ. Tầng hầm của các tòa nhà cao tầng được cải tạo thành vị trí chiến đấu, nhiều đường hầm kỹ thuật được gia cố và kết nối thành mạng lưới di chuyển ngầm. Khu công nghiệp và khu vực ga đường sắt cũng được cải tạo để phục vụ hoạt động quân sự, trong khi các vùng ngoại ô được xây dựng hệ thống hào, hầm trú ẩn và các cứ điểm phòng thủ nhằm làm chậm bước tiến của đối phương.

Theo giới phân tích, việc kiểm soát Konstantinovka, nếu được xác nhận, sẽ gây thêm áp lực lên các đô thị lớn hơn như Kramatorsk và Slovyansk – hai trung tâm phòng thủ quan trọng còn lại của Ukraine tại Donetsk.

Chiến thuật "gọng kìm" của Nga

RT cho rằng diễn biến tại Konstantinovka phản ánh chiến thuật mà quân đội Nga đã áp dụng trong nhiều chiến dịch kể từ các trận Bakhmut, Marinka và Avdiivka.

Theo đó, thay vì tấn công trực diện vào trung tâm đô thị, lực lượng Nga trước tiên tìm cách kiểm soát các khu vực ngoại vi và các tuyến đường tiếp tế. Từ cuối năm 2025, các đơn vị Nga từng bước mở rộng kiểm soát tại những khu vực nằm ở phía đông thành phố.

Đến mùa xuân năm 2026, giao tranh tiếp tục lan sang các khu vực ở phía bắc và phía nam, tạo sức ép lên tuyến hậu cần của lực lượng Ukraine.

RT nhận định, các mũi tiến công chủ yếu được thực hiện bởi các nhóm tác chiến quy mô nhỏ, kết hợp với hoạt động trinh sát và hỗ trợ từ máy bay không người lái. Khi các khu vực ngoại vi lần lượt bị kiểm soát, quân đội Nga từng bước siết chặt các tuyến đường dẫn vào thành phố, gây khó khăn cho hoạt động tiếp tế và tăng viện của Ukraine.

Theo cách đánh giá của RT, mục tiêu của chiến thuật này là tạo sức ép liên tục lên lực lượng phòng thủ trước khi tiến vào khu vực đô thị, thay vì mở các đợt tấn công quy mô lớn ngay từ đầu.

Konstantinovka diễn ra nhiều cuộc giao tranh khốc liệt giữa Nga và Ukraine. Ảnh: Getty

Chuyên gia phương Tây: Nga gia tăng sức ép từng bước

Đánh giá về diễn biến tại Konstantinovka, ông Emil Kastehelmi, đồng sáng lập nhóm phân tích xung đột Black Bird Group (Phần Lan), cho biết với Financial Times rằng lực lượng Nga không tiến vào thành phố bằng các đợt tấn công ồ ạt mà từng bước gia tăng hiện diện trong nhiều tháng.

"Ban đầu chỉ có các nhóm nhỏ tiến vào thành phố, nhưng theo thời gian, sự hiện diện của họ ngày càng tăng", ông Kastehelmi nói. Theo ông, tán cây rậm rạp vào mùa hè giúp các đơn vị Nga che giấu hoạt động cơ động. Một số nhóm ban đầu bị đẩy lùi, nhưng áp lực liên tục cuối cùng đã tạo ra những thay đổi trên thực địa.

Trước đó, vào giữa tháng 6, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết Konstantinovka đang chịu "áp lực liên tục" từ lực lượng Nga, song khẳng định thành phố chưa đứng trước nguy cơ thất thủ.

Đến cuối tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị nước này đã mở rộng hoạt động về phía tây nam thành phố và bắt đầu kiểm soát một số vị trí bên trong khu vực đô thị.

Cuối tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn Konstantinovka. Tuy nhiên, tuyên bố này hiện vẫn chưa được phía Ukraine xác nhận.