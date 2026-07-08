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Tiêm kích Gripen E dành cho Ukraine hóa ra đắt hơn cả F-35 Mỹ bán cho Ba Lan

Bạch Dương
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Mặc dù JAS 39 Gripen E là tiêm kích nhẹ thế hệ thứ tư, nhưng số tiền Ukraine phải trả cho Thụy Điển không hề nhỏ, đặc biệt khi đặt cạnh F-35.

Tiêm kích Gripen E của thụy điển đắt hơn F - 35 Mỹ: Điều gì đang xảy ra năm 2026? - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen E của Thụy Điển sẽ có giá cao hơn trong hợp đồng bán cho Ukraine so với tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-35 Lightning II do Mỹ sản xuất mà Ba Lan đặt mua. Trang tin GeekWeek của Ba Lan đã ghi nhận giá của loại phi cơ này.

Theo thông tin chính thức, Ukraine sẽ trả 2,54 tỷ USD cho 16 tiêm kích của Thụy Điển, có nghĩa là mỗi chiếc JAS 39 Gripen E sẽ có giá trung bình 158,7 triệu USD đối với Ukraine. Trong khi đó, Ba Lan đã trả 143,8 triệu USD cho 1 chiếc F-35.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải chú ý đến các hợp đồng đã ký kết. Thứ nhất, Ba Lan đã ký hợp đồng vào năm 2020, khi giá cả có sự khác biệt đôi chút.

Thứ hai, thỏa thuận với Ukraine không tiết lộ các điều khoản bổ sung, chẳng hạn như phạm vi hậu cần, bảo trì và cung cấp vũ khí cho máy bay.

Và thứ ba, Ba Lan tự bỏ tiền túi ra mua máy bay chiến đấu, trong khi Ukraine sử dụng quỹ quốc phòng của châu Âu với sự hỗ trợ từ đối tác Anh.

Tiêm kích Gripen E của thụy điển đắt hơn F - 35 Mỹ: Điều gì đang xảy ra năm 2026? - Ảnh 2.

Ukraine dự định lắp ráp tiêm kích JAS 39 Gripen ngay trong lãnh thổ của mình.

Mặt khác, giá thành cao của máy bay chiến đấu Thụy Điển - vốn được coi là một lựa chọn rẻ và dễ tiếp cận hơn so với F-35 của Mỹ vẫn còn là điều chưa rõ ràng. Tuy nhiên, theo thông lệ, không chỉ các nhà sản xuất máy bay muốn thu lợi từ thương vụ này mà còn nhiều nhà thầu phụ liên quan.

Trước đó, xuất hiện thông tin cho rằng Ukraine và Stockholm đã ký kết thỏa thuận về việc cung cấp các máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen E mới. Số lượng và thời gian giao hàng vẫn chưa được tiết lộ, nhưng trước đó đã có cuộc thảo luận về con số lên tới 100 - 150 tiêm kích.

Theo GeekWeek
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Tags

Ukraine

Mỹ

F-35

tiêm kích Gripen E

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