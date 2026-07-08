Báo Philippines: “Chúng ta bị Việt Nam bỏ lại phía sau rồi, giờ họ chẳng khác gì châu Âu”

Báo chí Philippines cho rằng cần phải hành động quyết liệt để hy vọng bắt kịp Việt Nam. Bằng không, đến cả Lào hay Campuchia cũng sẽ vượt họ trong tương lai gần.

Việt Nam thay đổi bất ngờ sau 15 năm

Cây bút Joel Ruiz Butuyan từ tờ Inquirer cảm thấy kinh ngạc khi chứng kiến sự thay đổi chóng mặt của Việt Nam sau 15 năm, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ khi người Việt đã có những mẫu xe nội địa được ưa chuộng.

“Tôi vừa có chuyến công tác đến Việt Nam vào tuần trước và tận mắt chứng kiến quốc gia này đã có bước nhảy vọt ấn tượng như thế nào để vượt mặt Philippines về mặt kinh tế. Đất nước chúng ta rõ ràng đã bị bỏ lại phía sau, điều đó thể hiện rõ mồn một từ thực tế trên đường phố cho đến các số liệu thống kê. Tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam sẽ còn khiến chúng ta hụt hơi xa hơn nữa trong những năm tới”, Joel đánh giá.

Khi đặt chân đến Thành phố Hồ Chí Minh cách đây 15 năm trước, tác giả bài viết mô tả nơi đây chỉ giống như một phiên bản phóng lớn của khu phố cổ Binondo ở Manila, với những cửa hàng hai tầng cũ kỹ và nhuốm màu phong sương. Ô tô thời kỳ đó là một thứ cực kỳ hiếm hoi nếu so với hàng vạn chiếc xe máy nêm chặt trên các ngả đường thành phố. Vào thời điểm ấy, vùng Metro Manila của Philippines trông hiện đại và mang tầm vóc quốc tế hơn rất nhiều.

Thế nhưng ở hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua một cuộc lột xác ngoạn mục. Những tòa nhà chọc trời hiện đại giờ đây mọc lên san sát khắp thành phố. Ô tô cá nhân đã chiếm nhiều không gian hơn trên đường phố so với xe máy.

“Đáng chú ý, Việt Nam hiện đã tự sản xuất được dòng xe riêng mang thương hiệu VinFast. Người dân Việt Nam rất chuộng sử dụng thương hiệu xe nội địa này, bằng chứng là có vô số mẫu xe VinFast (từ sedan, SUV, xe bán tải cho đến xe buýt) chạy bon bon trên đường”, cây bút Joel mô tả.

“Bên cạnh đó là sự xuất hiện phổ biến của những chiếc xe buýt cỡ nhỏ, thiết kế thanh lịch và chạy máy lạnh mát rượi. Tại các điểm dừng của chúng là hệ thống nhà chờ hiện đại trang bị bảng điện tử kỹ thuật số hiển thị chính xác thời gian xe đến, không khác gì những thành phố lớn ở châu Âu”.

Một chi tiết thú vị khác được tác giả chỉ ra là năng lượng có thể quan sát vào giờ cao điểm buổi sáng ở hai thành phố.

Tác giả nhấn mạnh, ở Thành phố Hồ Chí Minh, bạn sẽ có cảm giác những người đang hối hả trên đường là các chủ doanh nghiệp, người tự doanh đang chuẩn bị mở cửa hàng hoặc sửa soạn hàng hóa để buôn bán trên phố.

Còn ở Metro Manila, cảm giác nhận lại được là dòng người đi làm là những công nhân viên chức đang trên đường đến làm thuê tại các văn phòng, công ty lớn.

“Người ta có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tràn đầy nhiệt huyết của những chủ doanh nghiệp nhỏ đang lao nhanh đến cửa hàng của họ ở Thành phố Hồ Chí Minh; trong khi ở Metro Manila, đó lại là dáng vẻ uể oải, mệt mỏi của những nhân viên văn phòng đang trên đường đến với chiếc bàn làm việc của mình”, Joe so sánh.

“Tại sao Việt Nam vượt mặt chúng ta?”

Trong một bài viết khác có tiêu đề: “Tại sao Việt Nam vượt mặt chúng ta” trên tờ Manila Times, tác giả Lloyd C. Bautista đã chỉ ra những lý do vì sao Việt Nam lại khác biệt và phát triển nhanh chóng đến vậy.

Gọi Việt Nam là “một trong những quốc gia kỳ diệu của Đông Nam Á”, cây viết nhận định Việt Nam có nền chính trị ổn định và một thị trường mở cửa, giúp dòng vốn đầu tư nước ngoài đã ồ ạt đổ vào những năm qua.

Sự tăng trưởng trong các lĩnh vực điện tử, dệt may, nông nghiệp, máy móc, cà phê, thép, dầu thô và thủy hải sản đã bùng nổ mạnh mẽ. Việt Nam nhanh chóng vươn mình trở thành một cường quốc xuất khẩu tại châu Á.

Tác giả lưu ý đến thời kỳ đối mặt với dịch Covid-19, dù gặp phải nhiều thách thức, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam vẫn tăng trưởng ở mức ấn tượng 8% vào năm 2025. Quy mô nền kinh tế hiện ước tính đạt 527 tỷ USD và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng ít nhất 6,7% trong năm nay, bất chấp những tác động từ xung đột ở Trung Đông.

So sánh với sự trái ngược ở Philippines – nơi có quy mô GDP thấp hơn ở mức 512 tỷ USD, Bautista đánh giá sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam mang tính bao trùm, công bằng và được phân bổ đồng đều hơn. Sự phát triển này giúp hàng triệu người gia nhập vào tầng lớp trung lưu đang ngày một lớn mạnh, đồng thời các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm một tỷ trọng đáng kể trong nền kinh tế.

Tại Philippines, nhiều hộ gia đình trung lưu đang bị thu hẹp và rơi xuống nhóm có thu nhập thấp hoặc cận nghèo, trong khi thị trường bán lẻ và dịch vụ thường bị chi phối bởi các tập đoàn lớn như San Miguel Corp., Ayala Corp., Aboitiz Group và SM Group.

“Sự tăng trưởng do khu vực tư nhân dẫn dắt tại Philippines không có gì là sai trái, thế nhưng các tập đoàn lớn này lại tỏ ra tương đối chậm chạp và ngại rủi ro trong việc thúc đẩy đất nước tiến lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị – hướng tới các ngành công nghiệp chế tạo công nghệ cao, nơi các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tích hợp vào và tạo ra nhiều việc làm chất lượng hơn”, tác giả chỉ ra.

Một yếu tố khác được Bautista đánh giá cao là khung quản trị và pháp lý của Việt Nam, nơi khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đến không phải với tư cách là tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn mà là những người tạo ra của cải vật chất và việc làm thực sự.

Cùng với đó, hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng được tăng cường sâu rộng trong các trường đại học lẫn các ngành công nghiệp.

Cuối cùng, Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tinh giản bộ máy hành chính và cải thiện môi trường bối cảnh kinh doanh, từ cơ sở hạ tầng giao thông, quyền sở hữu tài sản cho đến các quy định thị trường, giao dịch tài chính và thủ tục xuất nhập khẩu.

Nói tóm lại, Việt Nam đã tổ chức bộ máy tốt hơn, có mục tiêu rõ ràng và không ngừng nghỉ trong nỗ lực đưa hàng triệu người dân cùng phát triển.

“Xét cho cùng, Việt Nam tỏ ra linh hoạt và nhạy bén hơn Philippines trước những gì đất nước cần, không chỉ để sinh tồn mà còn để phát triển thịnh vượng trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt và đầy biến động”, người viết kết luận.

“Philippines buộc phải chấn chỉnh lại và hành động quyết liệt hơn nếu hy vọng bắt kịp Việt Nam. Bằng không, một viễn cảnh rất có thể xảy ra là chúng ta thậm chí sẽ bị vượt mặt bởi các nền kinh tế nhỏ hơn như Lào hay Campuchia trong tương lai gần”.