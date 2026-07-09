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Tiếc mấy quả xoài, người đàn ông suýt liệt cả đời

Tuấn Minh
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Bệnh nhân kể, khoảng 5 tuần trước, thấy cây xoài trước sân sai quả, bệnh nhân trèo lên hái. Nghĩ cành cây đủ chắc để ngồi, nhưng bất ngờ cành gãy khiến ông rơi từ độ cao khoảng 3 mét xuống đất.

Bệnh viện 198 (Bộ Công An) mới đây thông tin, bệnh viện mới tiếp nhận một người đàn ông 62 tuổi bị chấn thương cột sống nặng, ảnh hưởng đến tủy sống và mất khả năng đi lại. Nguyên nhân xuất phát từ việc muốn hái vài quả xoài trước sân nhà.

Bệnh nhân kể, khoảng 5 tuần trước, thấy cây xoài trước sân sai quả, bệnh nhân trèo lên hái. Nghĩ cành cây đủ chắc để ngồi, nhưng bất ngờ cành gãy khiến ông rơi từ độ cao khoảng 3 mét xuống đất.

Người đàn ông 62 tuổi bị chấn thương cột sống nặng, ảnh hưởng đến tủy sống và mất khả năng đi lại.

Cú ngã khiến bệnh nhân bị chấn thương cột sống, tổn thương tủy sống nghiêm trọng dẫn đến: Liệt hoàn toàn hai chi dưới; Tê bì, mất cảm giác hai chân; Không thể tự đứng và mất khả năng đi lại.

Ngay sau đó, bệnh nhân đã được các bác sĩ phẫu thuật bắt vít cố định cột sống và giải ép tủy sống. Khi tình trạng ổn định, ông được chuyển đến Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện 19-8.

Tiếp nhận ca bệnh, BSCKII Nguyễn Thị Bích đánh giá cơ lực hai chi dưới của bệnh nhân chỉ còn khoảng bậc 2–3/5, phải di chuyển bằng xe lăn. Người bệnh cần một chương trình phục hồi chức năng bài bản, cá thể hóa để sớm hòa nhập cuộc sống.

Trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, ThS. Nguyễn Thị Hồng Hậu đã xây dựng phác đồ tập luyện nghiêm ngặt theo từng giai đoạn:

Chỉ sau 2 tuần kiên trì, bệnh nhân đã có tiến triển thần kỳ.

- Tập mạnh cơ lõi (core muscles) để giữ thăng bằng thân mình và ổn định cột sống.

- Tăng tầm vận động các khớp và tập mạnh cơ hai chân.

- Luyện tập thay đổi tư thế, dịch chuyển an toàn từ giường sang xe lăn.

- Tập đứng và tập đi từng bước dưới sự hỗ trợ của kỹ thuật viên.

Chỉ sau 2 tuần kiên trì, bệnh nhân đã có tiến triển thần kỳ. Ông đã có thể đeo đai cột sống, tự ngồi dậy vững vàng và bắt đầu những bước đi đầu tiên với dụng cụ hỗ trợ.

Qua trường hợp này, các chuyên gia cảnh báo, nhiều tai nạn nguy hiểm đến tính mạng đôi khi chỉ bắt nguồn từ những việc rất quen thuộc như trèo cây hái quả, sửa mái nhà hay leo thang. Để bảo vệ bản thân và gia đình:

- Không leo trèo: Tuyệt đối không trèo cây hoặc làm việc trên cao khi không có đồ bảo hộ chuyên dụng. Người cao tuổi nguy cơ gãy xương rất cao, nên hạn chế tối đa việc leo trèo.

- Không chủ quan: Không tin tưởng vào các cành cây trông có vẻ chắc chắn nhưng thực chất đã già, mục.

- Sơ cứu đúng cách: Khi xảy ra tai nạn nghi ngờ chấn thương cột sống, tuyệt đối không tự ý bế, cõng hay di chuyển nạn nhân bằng xe máy. Cần giữ cố định cột sống thẳng và gọi ngay cấp cứu để đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

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