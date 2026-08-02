Tiếc cho bố ruột bé Xuân Mai ở Mỹ

Từ một bầu show có tiếng, ông chủ phòng trà, bố ruột bé Xuân Mai hiện đang vất vả mưu sinh ở Mỹ.

Từng là ông chủ phòng trà, bầu show và được một đàn em mang ơn



Ca sĩ Tuấn Cảnh - bố ruột Xuân Mai sinh năm 1964 tại Hà Nội, là người gốc Bắc. Anh đam mê âm nhạc từ nhỏ và từng theo học tại trường Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.

Tuấn Cảnh và Xuân Mai

Định hướng ban đầu của Tuấn Cảnh là trở thành ca sĩ hát nhạc trữ tình quê hương. Trong thập niên 90, anh thường xuyên chạy show khắp các tỉnh thành với các ca khúc mang âm hưởng dân ca, bolero. Từ Hà Nội, nam ca sĩ chuyển hẳn vào TP.HCM để sinh sống và hoạt động, phát triển sự nghiệp âm nhạc.

Trong thập niên 90, Tuấn Cảnh là một trong những ca sĩ đi đầu việc làm băng nhạc, quay video ca nhạc. Anh có mối quan hệ rộng khắp trong showbiz và được biết là khá "quyền lực".

Đến ca sĩ đắt show hải ngoại hiện nay là Mai Thiên Vân cũng từng chịu ơn Tuấn Cảnh. Đồng thời, Tuấn Cảnh chính là "người tình sân khấu" đầu tiên của Mai Thiên Vân, trước cả Quang Lê.

Cô từng tiết lộ: "Có một điều khiến tôi vô cùng cảm kích anh Tuấn Cảnh. Anh ấy là người đầu tiên chịu hát chung với tôi. Hồi đó tôi chỉ đi hát nhà thờ và các chương trình hội đoàn, ít có cơ hội tham gia các sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp.

Anh Tuấn Cảnh trong giới quen rất nhiều nghệ sĩ, không hiểu sao anh ấy lại biết tôi và mời tôi đi hát chung dù tôi không hề có tiếng tăm gì. Tôi mang ơn anh Tuấn Cảnh và quý anh ở chỗ đó. Anh Tuấn Cảnh còn mời tôi quay một số MV nữa.

Anh là người tình sân khấu của tôi 20 năm trước. Người đầu tiên hát với tôi từ khi còn ở Việt Nam là anh Tuấn Cảnh, sau đó mới tới anh Đình Văn. Sau này tôi qua Mỹ mới hát với Quang Lê".

Tuấn Cảnh cũng được nhiều đàn em nể phục về sự chịu chi, bỏ tiền làm nhạc mà không sợ lỗ. Không chỉ ca hát, Tuấn Cảnh còn từng đầu tư mở hẳn một phòng trà tại quận 6 TP.HCM và làm ông chủ tại phòng trà đó, mời các ca sĩ nổi danh như Ngọc Sơn đến hát cho mình.

Tuấn Cảnh kết hôn với vợ đầu là nghệ sĩ guitar Thu Thu và sinh bé Xuân Mai. Từ khi Xuân Mai được vài tuổi, Tuấn Cảnh đã nhận ra năng khiếu ca hát của con gái mình và quyết lăng xê cho con.

Ở vai trò ông bầu, Tuấn Cảnh tỏ ra vô cùng mát tay khi lăng xê con gái thành hiện tượng thần đồng âm nhạc nổi đình đám khắp cả nước, len lỏi vào mọi ngõ ngách, ai ai cũng nghe.

Tuy nhiên, dù con gái rất nổi tiếng nhưng Tuấn Cảnh lại không thu về được nhiều lợi nhuận như nhiều người nghĩ. Anh từng giải thích rằng thời điểm đó băng đĩa lậu tràn lan nên việc in băng đĩa gốc để bán gần như không có lời.

Tiền cát xê Xuân Mai đi hát chỉ vừa đủ để xoay vòng vốn đầu từ làm MV, ra các sản phẩm âm nhạc. Thời điểm đó cũng chưa phát triển Internet để ca sĩ có thể kiếm tiền từ mạng xã hội như ngày nay. Sau này thì các MV của Xuân Mai liên tục bị sao chép để đăng tải mạng xã hội. Đây là một điều đáng tiếc với Tuấn Cảnh thời bấy giờ.

Mưu sinh bằng nghề gói bánh chưng bán online

Sau khi ly hôn với vợ cũ và kết hôn với vợ hai là Việt kiều, Tuấn Cảnh đưa cả gia đình sang Mỹ định cư. Về lí do đưa con gái đi Mỹ giữa lúc đang nổi tiếng, Tuấn Cảnh từng giải thích:

"Lúc đó Xuân Mai lớn rồi, tôi phải cho nó trở lại Mỹ để học. Có một điều ít ai biết là bé Xuân Mai sinh ra ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam, mang quốc tịch Mỹ.

Khi đưa bé Xuân Mai về Việt Nam, vợ chồng tôi cũng cho con học trường quốc tế. Tới khi bé Xuân Mai lớn rồi, chúng tôi phải đưa con trở lại Mỹ để còn đảm bảo việc học tập, không thể cứ đi hát mãi như thế mà quên đi học được".

Thời gian đầu sang Mỹ, Tuấn Cảnh và vợ sống tại Hawaii. Nhà vợ anh có sẵn tiệm nail nhưng ít thợ nên ca sĩ cũng xắn tay phụ làm nail cùng bà xã. Sau vài năm, gia đình anh chuyển đến California vì ở đây đông người Việt.

Anh nói: "Lúc đó tôi chân ướt chân ráo, phải đi làm thuê cho người ta một vài công việc, vợ thì vẫn làm nail".

Tuấn Cảnh đi bán bánh chưng

Trong một lần tiệc tùng với đồng nghiệp, Tuấn Cảnh nấu phở đãi bạn bè và được danh hài Thúy Nga khen ngon. Được bạn bè khuyên mở tiệm phở, Tuấn Cảnh nghe theo và trở thành ông chủ tiệm phở gà chuẩn vị Bắc.

Dù tiệm phở rất đông khách nhưng Tuấn Cảnh mệt vì quá bận rộn, vất vả. Anh từng chia sẻ: "Tôi kinh doanh phở vì khi sang Mỹ cũng không có nghề nào làm. Hơn nữa, nấu phở là nghề gia truyền của nhà tôi. Từ bé tôi đã phụ cha mẹ nấu phở. Quán của tôi trộm vía đông khách, trời thương nên đủ ăn. Nhưng làm hàng ăn cũng cực. Đến giờ tôi vẫn tự đứng bếp nấu nướng chứ không chỉ quản lý như người khác, nên mới vất vả".

Chính vì thế, cách đây khoảng hai năm, Tuấn Cảnh quyết định sang nhượng tiệm phở để nghỉ ngơi. Anh sang Hawaii nhưng chỉ nửa năm sau lại quay về và thú nhận với Thúy Nga: "Tôi dạo này thất nghiệp, cũng muốn đi ship hàng cho Thúy Nga".

Hiện tại, cuộc sống của Tuấn Cảnh khá vất vả. Anh sống một mình và gói bánh chưng, làm nem hải sản để bán online thông qua sự trợ giúp của danh hài Thúy Nga. Thúy Nga từng tâm sự rằng, cô thương cho hoàn cảnh của Tuấn Cảnh hiện tại nên muốn giúp đỡ đàn anh mưu sinh nơi đất khách quê người.

Nhiều người thắc mắc sao Tuấn Cảnh không đi hát lại để có tiền cát xê nhưng nam ca sĩ dường như không muốn quay lại sân khấu. Anh nói: "Giờ có hát hò thì tôi cũng chỉ là văn nghệ vui chơi thôi. Còn tuổi này quay lại âm nhạc cũng khó. Tôi không nhìn quá khứ mà nhìn về phía trước. Thuở nào thời nấy". Điều này khiến nhiều khán giả tiếc nuối cho anh.