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Tịch thu vàng và gần 780 tỷ đồng tiền mặt xếp chồng như kệ siêu thị tại một căn hộ

Khánh Linh
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Đây là một trong những vụ tịch thu tài sản lớn trong thời gian gần đây.

Tịch thu vàng và gần 780 tỷ đồng tiền mặt xếp chồng như kệ siêu thị của tham quan tài chính - Ảnh 1.

Từng bị truyền thông Trung Quốc gọi là "tham quan tài chính số 1", cựu Chủ tịch Lai Xiaomin của Công ty Quản lý tài sản China Huarong thừa nhận đã cất giấu hơn 200 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 778 tỷ VNĐ) tiền mặt trong một căn hộ tại Bắc Kinh.

Đây được xem là vụ án tham nhũng lớn trong lịch sử ngành tài chính của Trung Quốc và cũng là đại án đầu tiên do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia phối hợp điều tra sau khi hai cơ quan này được hợp nhất.

Theo tài liệu điều tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt xấp tiền mặt được cất trong tủ tại căn hộ của ông Lai Xiaomin, cùng nhiều đồng hồ xa xỉ, vàng và tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Ông cũng thừa nhận sở hữu nhiều biệt thự và xe sang.

Điều đáng chú ý là căn hộ này được Lai Xiaomin đặt mật danh là "siêu thị" để sử dụng trong các cuộc trao đổi nhằm tránh sự chú ý của cơ quan điều tra.

"Có tiền là tôi mang đến cất ở đó, giống như đi siêu thị nên tôi gọi nơi đó là 'siêu thị'", Lai Xiaomin nói trong một bộ phim tài liệu.

Tịch thu vàng và gần 780 tỷ đồng tiền mặt xếp chồng như kệ siêu thị của tham quan tài chính - Ảnh 2.

Tuy nhiên, số tiền khổng lồ này lại trở thành gánh nặng đối với chính ông. "Tôi không tiêu một đồng nào, tất cả đều để ở đó và cuối cùng đều bị nhà nước tịch thu. Giữ nhiều tiền như vậy thì có ích gì?", ông Lai thừa nhận.

Lời thú tội của Lai Xiaomin nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Weibo. Chủ đề liên quan đến vụ án ghi nhận hơn 180 triệu lượt xem.

Nhiều cư dân mạng cho rằng vụ việc giống hệt những tình tiết trong những bộ phim chống tham nhũng nổi tiếng.

Một tài khoản bình luận: "Lần đầu tiên tôi thấy một căn phòng có thể chứa tới 200 triệu nhân dân tệ tiền mặt, thật không thể tin nổi”.

Một người khác đặt câu hỏi: "Đã không dám tiêu thì tại sao vẫn nhận tiền?"

Tịch thu vàng và gần 780 tỷ đồng tiền mặt xếp chồng như kệ siêu thị của tham quan tài chính - Ảnh 3.

Theo giới quan sát, vụ Lai Xiaomin là đại án tham nhũng tài chính lớn nhất Trung Quốc trong nhiều năm gần đây.

Hồ sơ tòa án mà Đài ABC Australia tiếp cận cho thấy Lai Xiaomin bị truy tố từ tháng 2 năm 2019 với các tội danh tham ô và nhận hối lộ khi còn giữ chức Chủ tịch China Huarong.

Một số nhà bình luận cho rằng điều khiến dư luận Trung Quốc đặc biệt sửng sốt chính là quy mô số tiền tham nhũng. Trước đây nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước tham ô hơn 100 triệu nhân dân tệ đã là rất lớn, nhưng trường hợp nhận hối lộ hơn 200 triệu nhân dân tệ như ông Lai thì rất hiếm.

Vụ án được phanh phui trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng với khẩu hiệu xử lý cả "hổ" lẫn "ruồi". Chiến dịch này nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng.

Theo ABC News

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Tags

vàng

tiền tham nhũng

tham quan tài chính

Trung Quốc

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