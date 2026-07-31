Tịch thu 35 bao tải đựng 78 tỷ đồng và 15 kg vàng tại nhà một tài xế xe buýt

Theo cảnh sát, toàn bộ tiền được cất trong khoảng 35 bao tải, còn số vàng được đúc thành thỏi.

Cảnh sát bang Tây Bengal của Ấn Độ vừa thu giữ 15kg vàng cùng 285 triệu rupee (khoảng 78,5 tỷ đồng) tại nhà một cựu tài xế xe buýt. Đây là một trong những vụ thu giữ tài sản lớn của bang nhằm tăng cường trấn áp các đường dây khai thác khoáng sản trái phép.

Lực lượng cảnh sát bang Tây Bengal ngày 29/7 đã khám xét nhà của cựu tài xế xe buýt công Minar Mondal và thu giữ 285 triệu rupee (khoảng 78,5 tỷ đồng) tiền mặt cùng 15 kg vàng.

Theo cảnh sát, toàn bộ tiền được cất trong khoảng 35 bao tải, còn số vàng được đúc thành thỏi. Chiến dịch khám xét và kiểm đếm kéo dài gần 15 giờ, với sự hỗ trợ của 5 máy đếm tiền. Theo giá thị trường hiện tại, số vàng có giá trị khoảng 215 triệu rupee (khoảng 60 tỷ đồng).

Minar Mondal đã bị bắt ngay sau cuộc khám xét. Ông là em rể của Tulu Mondal, một doanh nhân bỏ trốn và là trợ lý thân cận của lãnh đạo Anubrata Mondal tại huyện Birbhum. Cảnh sát cho biết vụ án đã được khởi tố và đang tiếp tục điều tra.

Đây là một trong những vụ thu giữ tiền mặt và vàng lớn nhất tại bang Tây Bengal, chỉ sau vụ khám xét liên quan cựu Bộ trưởng Giáo dục Partha Chatterjee và cộng sự Arpita Mukherjee. Khi đó, cơ quan chức năng từng phát hiện 500 triệu rupee tiền mặt cùng hơn 5 kg vàng.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền bang mở rộng chiến dịch truy quét các đường dây khai thác đá và buôn lậu cát trái phép. Thủ hiến Suvendu Adhikari cho biết chiến dịch chống tham nhũng sẽ tiếp tục được triển khai theo nguyên tắc "không khoan nhượng", đồng thời khẳng định mọi cá nhân làm giàu bất chính từ tài sản công sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Đáng chú ý, Anubrata Mondal từng bị Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) bắt giữ năm 2022 trong vụ án buôn lậu gia súc và bị giam hơn 25 tháng sau đó được tại ngoại vào năm 2024.

Hiện CBI cùng Cơ quan Thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) vẫn đang điều tra khoảng 70 bất động sản, nhiều giao dịch đất đai, 2 nhà máy xay xát gạo và các hoạt động kinh doanh có liên quan đến nhân vật này.

Theo The Hindu