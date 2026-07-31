HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tịch thu 35 bao tải đựng 78 tỷ đồng và 15 kg vàng tại nhà một tài xế xe buýt

Khánh Linh
|

Theo cảnh sát, toàn bộ tiền được cất trong khoảng 35 bao tải, còn số vàng được đúc thành thỏi.

Cảnh sát bang Tây Bengal của Ấn Độ vừa thu giữ 15kg vàng cùng 285 triệu rupee (khoảng 78,5 tỷ đồng) tại nhà một cựu tài xế xe buýt. Đây là một trong những vụ thu giữ tài sản lớn của bang nhằm tăng cường trấn áp các đường dây khai thác khoáng sản trái phép.

Lực lượng cảnh sát bang Tây Bengal ngày 29/7 đã khám xét nhà của cựu tài xế xe buýt công Minar Mondal và thu giữ 285 triệu rupee (khoảng 78,5 tỷ đồng) tiền mặt cùng 15 kg vàng.

Theo cảnh sát, toàn bộ tiền được cất trong khoảng 35 bao tải, còn số vàng được đúc thành thỏi. Chiến dịch khám xét và kiểm đếm kéo dài gần 15 giờ, với sự hỗ trợ của 5 máy đếm tiền. Theo giá thị trường hiện tại, số vàng có giá trị khoảng 215 triệu rupee (khoảng 60 tỷ đồng).

Minar Mondal đã bị bắt ngay sau cuộc khám xét. Ông là em rể của Tulu Mondal, một doanh nhân bỏ trốn và là trợ lý thân cận của lãnh đạo Anubrata Mondal tại huyện Birbhum. Cảnh sát cho biết vụ án đã được khởi tố và đang tiếp tục điều tra.

Đây là một trong những vụ thu giữ tiền mặt và vàng lớn nhất tại bang Tây Bengal, chỉ sau vụ khám xét liên quan cựu Bộ trưởng Giáo dục Partha Chatterjee và cộng sự Arpita Mukherjee. Khi đó, cơ quan chức năng từng phát hiện 500 triệu rupee tiền mặt cùng hơn 5 kg vàng.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền bang mở rộng chiến dịch truy quét các đường dây khai thác đá và buôn lậu cát trái phép. Thủ hiến Suvendu Adhikari cho biết chiến dịch chống tham nhũng sẽ tiếp tục được triển khai theo nguyên tắc "không khoan nhượng", đồng thời khẳng định mọi cá nhân làm giàu bất chính từ tài sản công sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Đáng chú ý, Anubrata Mondal từng bị Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) bắt giữ năm 2022 trong vụ án buôn lậu gia súc và bị giam hơn 25 tháng sau đó được tại ngoại vào năm 2024.

Hiện CBI cùng Cơ quan Thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) vẫn đang điều tra khoảng 70 bất động sản, nhiều giao dịch đất đai, 2 nhà máy xay xát gạo và các hoạt động kinh doanh có liên quan đến nhân vật này.

Theo The Hindu

Chung cư cũ xây mới: Kinh nghiệm từ Nhật Bản gợi mở lời giải cho Việt Nam
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại