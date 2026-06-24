Thủy Tiên bán sạch một cổ phiếu ngay đúng đỉnh

Giao dịch thoái vốn của bà Tiên này diễn ra ngay tại vùng đỉnh giá của cổ phiếu

Theo cập nhật mới nhất, nhóm cổ đông lớn có quan hệ gia đình của ông Nguyễn Tiến Vũ và bà Phạm Thị Thu Thủy vừa ghi nhận hàng loạt biến động sở hữu lớn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 (HOSE: C32), ngay sau khi doanh nghiệp này phát đi những tín hiệu cảnh báo về nguy cơ bị thâu tóm.

Theo đó, bà Nguyễn Phạm Thủy Tiên đã thực hiện bán ra toàn bộ 1,5 triệu cổ phiếu C32 đang Giao dịch được thực hiện chủ yếu theo phương thức thỏa thuận với quy mô ước tính đạt khoảng 30 tỷ đồng.nắm giữ vào ngày 11/6. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu cá nhân của bà Tiên tại C32 chính thức giảm từ 4,99% về mức 0%, đồng nghĩa với việc bà không còn là cổ đông tại doanh nghiệp này.

Chỉ vài ngày sau đó (vào ngày 17/06), cha ruột bà Tiên là ông Nguyễn Tiến Vũ cũng tiếp tục bán ra toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ để đưa sở hữu về 0%. Ở chiều ngược lại, mẹ ruột bà Tiên là bà Phạm Thị Thu Thủy lại chi tiền mua thêm 15.000 cổ phiếu vào ngày 19/06 để nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 11,04%.

Tại nhóm cổ đông này, bà Phạm Thị Thu Hằng - dì ruột bà Tiên sở hữu 3,3 triệu cổ phiếu C32, tương ứng 10,98% vốn điều lệ. Sau các giao dịch trên, nhóm cổ đông gia đình này giảm tỷ lệ sở hữu từ gần 31,92% (tương đương 9,6 triệu cổ phiếu) xuống còn 22,02% (hơn 6,6 triệu cổ phiếu) vốn C32 chỉ trong vòng hơn một tuần.

Đáng chú ý, các giao dịch thoái vốn của gia đình này diễn ra ngay tại vùng đỉnh giá của cổ phiếu C32. Mã chứng khoán này đã trải qua một nhịp bứt tốc "nóng" với chuỗi phiên tăng trần liên tiếp, thiết lập mức đỉnh vượt mốc 20.500 đồng/cp vào đúng phiên ngày 11/06 – thời điểm bà Nguyễn Phạm Thủy Tiên bắt đầu kích hoạt lệnh bán ra. Hiện cổ phiếu liên tục sụt giảm về quanh 15.000 đồng/cp.

Trước đó, ban lãnh đạo C32 từng gây xôn xao dư luận khi đưa ra nhận định doanh nghiệp đang đối mặt với các dòng vốn lớn âm thầm gom mua nhằm mục đích thâu tóm quyền kiểm soát.

C32 cho rằng diễn biến giá và thanh khoản cổ phiếu thời gian qua có nhiều dấu hiệu bất thường như khối lượng giao dịch tăng đột biến, giá cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian ngắn dù không có thông tin hỗ trợ tương ứng, vượt ngoài biến động cung cầu thông thường của thị trường.

“ Không loại trừ khả năng xuất hiện hoạt động gom mua có tổ chức nhằm mục tiêu thâu tóm, gia tăng tỷ lệ sở hữu hoặc chi phối quyền kiểm soát công ty. Đồng thời, việc cổ phiếu tăng trần liên tiếp trong nhiều phiên cũng là dấu hiệu cần được cơ quan quản lý rà soát để xác định có hay không hành vi tạo cung cầu giả tạo hoặc các giao dịch vi phạm quy định của Luật Chứng khoán” , doanh nghiệp giải trình.

C32 khẳng định công ty không thực hiện, không chỉ đạo và không có bất kỳ tác động trực tiếp hay gián tiếp nào đến các giao dịch bất thường của cổ phiếu; đồng thời không có thông tin nội bộ hoặc thông tin trọng yếu chưa công bố có khả năng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và đảm bảo tính minh bạch của thị trường, C32 đề nghị cơ quan quản lý kiểm tra, rà soát toàn bộ giao dịch cổ phiếu C32 trong giai đoạn từ tháng 5 đến ngày 8/6/2026; truy xuất dữ liệu giao dịch để xác định các tài khoản có liên quan, làm rõ dấu hiệu phối hợp giao dịch hoặc tạo cung cầu bất thường. Trường hợp phát hiện vi phạm, doanh nghiệp đề nghị cơ quan quản lý áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định.