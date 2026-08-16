Nhiều người vẫn thường hãm nước mướp đắng để uống hàng ngày, vậy thường xuyên uống nước mướp đắng có tốt?

Thường xuyên uống nước mướp đắng có tốt?

Mướp đắng (khổ qua) không chỉ là món ăn dân dã mà còn chứa nhiều hoạt chất sinh học có lợi cho sức khỏe. Vậy, thường xuyên uống nước mướp đắng có tốt?

Giúp kiểm soát lượng đường trong máu

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn chuyên trang Health cho biết, mướp đắng có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết nhờ chứa các hợp chất hoạt tính sinh học và hàm lượng chất xơ cao.

Một số nghiên cứu cho thấy peptide mcIRBP-19 chiết xuất từ mướp đắng có khả năng cải thiện kiểm soát glucose ở người mắc tiểu đường. Ngoài ra, chất xơ trong mướp đắng giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu glucose, từ đó hạn chế tăng đường huyết sau ăn.

Tuy nhiên, các bằng chứng hiện nay vẫn chưa đủ để khẳng định mướp đắng là phương pháp điều trị đái tháo đường hoặc tiền tiểu đường. Người bệnh không nên tự ý thay thế thuốc điều trị bằng mướp đắng mà cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

Hỗ trợ làm giảm cholesterol

Nồng độ cholesterol cao có thể dẫn đến tích tụ mảng bám trong lòng động mạch, buộc tim phải hoạt động gắng sức hơn để bơm máu, dẫn đến làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy những người sử dụng chiết xuất mướp đắng trong 30 ngày có mức cholesterol LDL (cholesterol ‘xấu’) thấp hơn so với nhóm dùng giả dược. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không ghi nhận bất kỳ thay đổi nào ở các chỉ số như huyết áp hay triglyceride - những yếu tố có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh tim. Vì vậy, vẫn cần có thêm các nghiên cứu quy mô lớn hơn để xác nhận tác dụng của mướp đắng đối với cholesterol.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Mướp đắng có thể là thực phẩm bổ sung hiệu quả trong chế độ ăn giảm cân nhờ hàm lượng calo thấp và chứa các dưỡng chất có lợi như chất xơ. Chất xơ di chuyển rất chậm qua đường tiêu hóa, giúp cơ thể cảm thấy no lâu hơn, đồng thời làm giảm cảm giác đói và thèm ăn.

Nước mướp đắng rất tốt cho sức khỏe

Bên cạnh đó, mướp đắng cũng có đặc tính nhuận tràng, có thể hỗ trợ tiêu hóa với các trường hợp bị táo bón.

Có thể giúp ngăn ngừa ung thư

Một số nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy các hợp chất trong mướp đắng có thể ức chế sự phát triển hoặc thúc đẩy tiêu diệt một số tế bào ung thư trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, các kết quả này chưa đủ để khẳng định mướp đắng có tác dụng phòng ngừa hoặc điều trị ung thư ở người.

Hiện chưa có bằng chứng lâm sàng chất lượng cao khuyến cáo sử dụng mướp đắng hoặc các chế phẩm từ mướp đắng để điều trị ung thư. Người bệnh không nên thay thế hoặc trì hoãn các phương pháp điều trị chuẩn bằng loại thực phẩm này.

Ngoài những lợi ích này, mướp đắng còn có tác dụng chống viêm, tăng cường hệ miễn dịch.

Những lưu ý khi sử dụng nước mướp đắng

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BS Nguyễn Thị Nhung cho biết, nước mướp đắng đem lại rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng quá trình sử dụng để đảm bảo an toàn và tránh những tác dụng phụ không mong muốn, người dùng cần lưu ý những điều quan trọng sau đây:

Đối tượng không nên sử dụng

Phụ nữ mang thai và cho con bú: Đối tượng này có thể gặp phải tình trạng tử cung bị co thắt và thai nhi bị ảnh hưởng nếu sử dụng nước mướp đắng. Ngoài ra, phụ nữ cho con bú cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nước mướp đắng.

Người có huyết áp thấp: Mướp đắng có thể làm giảm huyết áp, gây chóng mặt, choáng váng.

Người có vấn đề về tiêu hóa: Mướp đắng có thể gây ra nhiều vấn đề ở hệ tiêu hóa như tiêu chảy, đau bụng, đầy hơi.

Người bị thiếu canxi: Mướp đắng là một trong những nguyên nhân gây cản trở sự hấp thụ canxi của cơ thể.

Người bị thiếu men G6PD: Men G6PD là loại enzyme giúp cho việc ổn định bảo vệ màng hồng cầu tránh cho hồng cầu bị vỡ hàng loạt bởi các tác nhân gây hại. Những người có tình trạng thiếu men G6PD cần tránh sử dụng mướp đắng để phòng ngừa những nguy cơ sức khỏe có thể xảy ra.

Người đang sử dụng thuốc điều trị bệnh mạn tính : Nếu bạn đang trong quá trình sử dụng một số loại thuốc thì cần hết sức cẩn trọng do mướp đắng có thể tương tác với một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc điều trị tiểu đường.

Những lưu ý quan trọng khác

Để giảm bớt vị đắng, bạn có thể rửa mướp đắng với nước muối, thái lát mỏng và ngâm trong nước muối loãng khoảng 15-30 phút trước khi ép lấy nước.

Tiêu thụ nước mướp đắng với lượng vừa phải, không nên lạm dụng quá nhiều để tránh những tác dụng không mong muốn.

Một số loại thực phẩm cần tránh kết hợp với mướp đắng để hạn chế các vấn đề ở hệ tiêu hóa bao gồm tôm, măng cụt…

Không uống trà xanh ngay sau khi ăn mướp đắng vì có thể gây kích ứng dạ dày;Không nên sử dụng nước mướp đắng khi bụng đang đói để tránh gây hại cho dạ dày.