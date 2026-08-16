5 lý do vì sao nên trồng cây sả trong nhà

Cây sả có thể trồng trong chậu hoặc trực tiếp dưới đất, vừa dễ chăm sóc, vừa đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho không gian sống và bữa ăn gia đình.

Trồng sả trong chậu (Ảnh: Backyard Boss).

Cây sả có tên khoa học là Cymbopogon nardus Rendl, thuộc họ Lúa Poaceae, thường mọc thành bụi. Cây sả là loại cây quen thuộc, dễ trồng và không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Chỉ cần một chậu nhỏ đặt gần cửa sổ, ban công hoặc nơi có đủ ánh sáng, gia đình đã có nguồn sả tươi để sử dụng khi cần. Dưới đây là 5 lý do nên trồng loại cây này trong nhà.

Xua đuổi muỗi và côn trùng

Sả có tác dụng đuổi muỗi và nhiều loại côn trùng khác (Ảnh: Ladybird Nursery).

Sả có mùi thơm đặc trưng nhờ lượng tinh dầu tự nhiên trong thân và lá. Theo VnExpress, tinh dầu sả có thể khử mùi hôi tanh, đồng thời hỗ trợ xua đuổi ruồi, muỗi.

Trồng vài bụi sả quanh nhà, gần cửa ra vào, cửa sổ hoặc ngoài ban công có thể góp phần hạn chế côn trùng bay vào không gian sống. Khi muốn mùi hương lan tỏa rõ hơn, có thể cắt một vài nhánh, đập hơi dập rồi đặt tại nhà bếp hoặc nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, sả chỉ có tác dụng hỗ trợ, không thể thay thế việc loại bỏ nước đọng, giữ vệ sinh nhà cửa hay các biện pháp phòng chống muỗi cần thiết khác.

Cung cấp gia vị tươi sạch

Sả là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món kho, hấp, xào, nướng, lẩu và đồ uống. Vị cay nhẹ cùng hương thơm đặc trưng giúp món ăn bớt mùi tanh và trở nên hấp dẫn hơn.

Khi trồng sả tại nhà, người nội trợ có thể cắt lượng vừa đủ để sử dụng, không phải mua cả bó rồi để lâu trong tủ lạnh. Nguồn gia vị tại chỗ cũng giúp gia đình chủ động hơn trong việc chăm sóc, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và tiết kiệm một phần chi phí.

Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe

Trà sả (Ảnh: Primo Water).

Sả chứa khoảng 1-2% tinh dầu màu vàng nhạt có mùi chanh đặc trưng. Hai thành phần chính tạo nên công dụng và mùi hương của loại tinh dầu này là citral (chiếm tỷ lệ cao nhất) và geraniol.

Trong kinh nghiệm dân gian và Đông y, sả được sử dụng để hỗ trợ giải cảm, giảm đau đầu, làm ấm cơ thể và cải thiện một số vấn đề tiêu hóa. Người dân cũng thường dùng sả để nấu nước xông hoặc pha đồ uống.

Dù vậy, sả không phải thuốc thay thế điều trị y khoa. Người mắc bệnh, đang sử dụng thuốc, phụ nữ mang thai hoặc người có cơ địa dị ứng cần thận trọng và nên tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi dùng sả với mục đích chữa bệnh.

Tạo hương thơm tự nhiên cho không gian sống

Mùi sả tươi giúp không gian có cảm giác sạch sẽ, dễ chịu hơn, đặc biệt tại những khu vực dễ xuất hiện mùi như bếp và nhà vệ sinh. Bạn có thể đập hơi dập một bó sả, buộc lại rồi đặt ở góc phòng, có thể thay bó mới sau khoảng một tuần để mùi hương đậm hơn.

Trồng sả trong nhà còn giúp duy trì nguồn hương tự nhiên lâu dài, hạn chế phải sử dụng sản phẩm tạo mùi nhân tạo.

Cây sả - loại cây trấn trạch

Theo quan niệm phong thủy dân gian, mùi thơm mạnh của sả có thể xua đi điều không may, bảo vệ không gian sống và đem lại cảm giác bình an. Vì vậy, sả đôi khi được trồng trước cửa, ngoài ban công hoặc trong vườn như một loại cây trấn trạch.

Lưu ý khi trồng cây sả - Nếu trồng trong chậu, nên đặt chậu ở ban công, cửa sổ hoặc nơi nhận được ánh nắng khoảng 6-8 giờ mỗi ngày. - Sử dụng đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. - Tưới nước thường xuyên để giữ ẩm nhưng tránh tưới quá nhiều gây úng, thối rễ. - Chọn chậu có lỗ thoát nước và kích thước phù hợp vì sả phát triển thành bụi. - Không nên đặt sả lâu ngày trong phòng kín, thiếu ánh sáng và không khí lưu thông. - Bón phân định kỳ 1-2 tháng/lần, thường xuyên tỉa bỏ lá già, úa vàng. Nếu trồng ngoài vườn, không nên để bụi sả quá rậm rạp vì có thể trở thành nơi trú ẩn của côn trùng, rắn rết và các sinh vật nguy hiểm khác.

Tổng hợp