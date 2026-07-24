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Thương chị dâu phải chịu đựng tính khí của anh trai tôi, nhưng phát hiện bí mật của chị khiến tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan

Thanh Uyên
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Nhưng nếu cứ im lặng, tôi lại thấy mình có lỗi với anh.

Anh trai tôi vốn là người nóng tính, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có chuyện gì không vừa ý là anh nổi cáu rất nhanh. Lớn lên, lấy vợ rồi, tính ấy cũng chẳng thay đổi. Tôi nhiều lần chứng kiến anh quát chị dâu chỉ vì những chuyện lông gà vỏ tỏi. Anh chưa bao giờ là người đàn ông biết nhẹ nhàng.

Mỗi lần sang chơi, tôi đều thấy chị dâu lặng lẽ làm hết việc nhà. Anh nói gì, chị cũng chỉ im lặng. Có lần tôi ngồi với chị ngoài sân, chị chỉ cười buồn rồi bảo sống lâu cũng thành quen. Nghe mà tôi thấy thương vô cùng.

Tôi từng nhiều lần khuyên anh bớt nóng. Anh chỉ gạt đi, nói đàn ông ai chẳng có lúc cáu, miễn không bỏ bê vợ con là được. Tôi biết anh vẫn thương gia đình, đi làm chăm chỉ, đưa hết tiền lương cho vợ giữ. Nhưng cái tính nóng như lửa khiến không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề.

Mấy tháng gần đây, tôi bắt đầu thấy chị dâu có nhiều biểu hiện lạ. Chị chăm chút vẻ ngoài hơn, thường xuyên nói bận để ra ngoài một mình. Ban đầu tôi không để ý, nghĩ có lẽ chị muốn thay đổi sau bao năm chỉ biết quanh quẩn việc nhà.

Cho đến một chiều, tôi vô tình nhìn thấy chị bước lên xe của một người đàn ông lạ. Hai người nói chuyện rất tự nhiên, còn cười với nhau rất vui. Tôi không dám nghĩ nhiều.

Nhưng rồi chuyện ấy lặp lại thêm vài lần. Có hôm tôi bắt gặp hai người ngồi trong một quán cà phê khá xa khu nhà. Người đàn ông ấy đưa cho chị một túi quà nhỏ. Chị nhận rồi mỉm cười, khoảnh khắc đó, lòng tôi rối như tơ vò. Tôi không biết giữa họ đã đi đến đâu. Có thể chỉ là bạn bè, cũng có thể mọi chuyện đã vượt quá giới hạn. Tôi không có bằng chứng để khẳng định điều gì, nhưng trực giác mách bảo rằng mối quan hệ ấy không còn bình thường nữa.

Thương chị dâu phải chịu đựng tính khí của anh trai tôi, nhưng phát hiện bí mật của chị khiến tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi sợ nhất lại chính là anh trai mình. Nếu anh biết chuyện theo cách tệ nhất, với tính khí của anh, tôi không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh mất bình tĩnh là tôi đã thấy lạnh người. Tôi sợ gia đình tan nát, sợ xảy ra xô xát, sợ con của anh chị phải chứng kiến những điều kinh khủng.

Nhưng nếu cứ im lặng, tôi lại thấy mình có lỗi với anh. Dù anh nóng tính đến đâu thì anh cũng là anh trai tôi. Anh có quyền được biết những gì đang diễn ra trong cuộc hôn nhân của mình. Còn chị dâu, dù tôi thương chị vì những năm tháng chịu đựng, tôi cũng không thể nói rằng việc chị đang làm là đúng.

Nhiều đêm tôi nằm suy nghĩ mà không ngủ được. Tôi từng định gọi riêng chị dâu ra nói chuyện, mong chị dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa. Nhưng rồi lại chần chừ vì sợ chị phủ nhận, sợ từ đó tình cảm anh em cũng rạn nứt.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này. Nói ra thì có thể đẩy mọi chuyện đến một kết cục không ai mong muốn. Còn tiếp tục im lặng thì mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy bất an hơn, tôi phải làm gì đây?

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