Thuê biệt thự 1.000m2 giá 48 triệu/tháng để sống: Đặt mục tiêu trải nghiệm 100 căn nhà

Cũng là ở thuê, chàng trai SN 1990 thuê hẳn biệt thự để ở.

Ở tuổi 36, khi mua một căn nhà vẫn thường được xem là mục tiêu lớn của người trưởng thành, Kỳ Lăng (quê Chiết Giang, Trung Quốc) lại chọn một cách khác: không mua nhà, mà thuê những không gian mình thực sự muốn sống và xem mỗi nơi như một trải nghiệm lâu dài.

Kỳ Lăng từng làm photographer, hiện là blogger về cuộc sống ngoại ô. Trên Xiaohongshu, anh có gần 90.000 người theo dõi và thường chia sẻ những ngày tháng xoay quanh cây cối, thú cưng, nấu ăn và không gian sống.

Tự giới thiệu mình là người thích cây, mèo, chó và những căn nhà có nét riêng, Kỳ Lăng từng đặt mục tiêu trải nghiệm 100 căn nhà khác nhau. Vì thế, căn biệt thự anh đang thuê không đơn thuần là một chỗ ở để “ở tạm” trong lúc chờ một căn nhà thuộc về mình. Nó là một phần trong cách anh lựa chọn cuộc sống: đi thuê nhưng vẫn sống trọn vẹn trong không gian đó, rồi khi muốn, lại chuyển sang một nơi khác.

Kỳ Lăng trong căn biệt thự.

Căn biệt thự anh thuê nằm trong khuôn viên này.

Không mua nhà, thuê biệt thự ngoại ô để đổi lấy một kiểu sống khác

Kỳ Lăng đã sống tại khu vực ngoại ô Lâm An, Hàng Châu trong gần 3 năm. Thay vì ở giữa thành phố với nhịp sống nhanh và không gian sinh hoạt hạn chế, anh chọn một căn biệt thự nằm trong khu dân cư ngoại ô, có sân vườn rộng và nhiều khoảng riêng tư.

Căn nhà có diện tích trong nhà khoảng 680m2, sân khoảng 1.000m2, 3 tầng, mỗi tầng 5 phòng. Giá bán được giới thiệu ở mức 21 triệu NDT (81 tỷ đồng), trong khi Kỳ Lăng thuê với giá 150.000 NDT/năm, tương đương khoảng 12.500 NDT/tháng (khoảng 48 triệu đồng).

Nhưng điều khiến anh gắn bó với nơi này suốt nhiều năm dường như không nằm ở những con số diện tích hay giá trị của căn biệt thự. Quan trọng hơn là kiểu sống mà không gian ấy mang lại.

Một số góc trong nhà, tất cả đều được bày biện, decor có gu.

Ngày thường của Kỳ Lăng xoay quanh việc chăm cây, quay lại cuộc sống ở nhà, ở bên những chú mèo và tận hưởng khoảng thời gian một mình. Khu vườn có nhiều loại cây, hoa và cây ăn quả; lúc rảnh, anh tự tay chăm sóc, hái trái cây hoặc đơn giản là ngồi ngoài trời.

Không gian rộng cũng cho phép anh có một cuộc sống khá khác với hình dung thông thường về một người đi thuê nhà: có phòng riêng để làm việc, có sân vườn để chăm cây, có những góc nhỏ để chụp ảnh và quay video.

Và chính cách sử dụng không gian này khiến chuyện thuê nhà của Kỳ Lăng không giống một phương án tạm thời. Anh không chỉ tìm một nơi đủ để ngủ nghỉ, mà tìm một nơi phù hợp với cách mình muốn sống.

Đổi lại, anh cũng không cần phải gắn mình với một địa điểm duy nhất. Khi đã trải nghiệm đủ một kiểu nhà, Kỳ Lăng có thể rời đi và tìm một không gian khác.

Nhà có thể đi thuê, nhưng cuộc sống bên trong thì không “ở tạm”

Điều thú vị trong những chia sẻ của Kỳ Lăng là anh gần như không xem căn nhà thuê như một nơi chỉ cần ở cho đến khi có nhà riêng. Anh vẫn chăm chút từng góc nhỏ, nhưng đồng thời giữ cho không gian ấy đủ linh hoạt để có thể rời đi khi muốn.

Trong những bài đăng về cuộc sống ngoại ô, Kỳ Lăng thường xuất hiện cùng cây cối, những chú mèo và những bữa ăn đơn giản. Anh thích một lối sống tự nhiên, không quá cầu kỳ và từng chia sẻ rằng bản thân không thích cách nấu ăn nhiều dầu, nhiều muối.

Ba bữa ở nhà thường là những món hấp, luộc thanh đạm. Có thời điểm, anh còn chia sẻ việc chuẩn bị đồ ăn cho chính mình và hấp ức gà tươi cho mèo.

Nhịp sống ấy vì thế khá khác với hình dung về một người đang sống trong căn biệt thự rộng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn mét vuông. Không có quá nhiều sự xa hoa hay phô trương, ngày của Kỳ Lăng chủ yếu xoay quanh chăm cây, nuôi mèo, nấu ăn, làm nội dung và tận hưởng sự yên tĩnh.

Bên ngoài có rất nhiều cây xanh, thoáng đãng.

Anh từng viết rằng cuộc sống lý tưởng với mình đơn giản là “có hoa, có thú cưng, ba bữa nóng hổi, tự tại theo ý mình”.

Ngay cả cách trang trí nhà cũng được Kỳ Lăng lựa chọn theo hướng phục vụ cảm giác sống. Anh thích những món đồ có chất liệu tự nhiên, bền và tạo cảm giác thoải mái hơn là những thứ quá hào nhoáng.

Một căn nhà rộng vì thế chỉ là phần nền. Điều Kỳ Lăng thực sự quan tâm vẫn là cuộc sống diễn ra bên trong nó.

Có lẽ cũng vì vậy mà việc thuê nhà với anh không mang cảm giác “ở tạm”. Dù biết một ngày nào đó có thể rời đi, anh vẫn dành thời gian chăm sóc khu vườn, nuôi mèo, sắp xếp không gian và ghi lại những ngày tháng của mình.

Cảm giác mỗi ngày đều đang sống thoải mái, hạnh phúc.

Và với một người đặt mục tiêu trải nghiệm 100 căn nhà khác nhau như Kỳ Lăng, giá trị của mỗi nơi có lẽ không nằm ở việc cuối cùng căn nhà ấy có đứng tên mình hay không. Quan trọng hơn là trong khoảng thời gian sống ở đó, mình có thực sự tìm được một không gian phù hợp và sống theo cách mình muốn hay không.

Nguồn: Xiaohongshu.