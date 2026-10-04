Từ tháng 10/2026, 3 mức trợ cấp quan trọng gồm trợ cấp ưu đãi người có công, trợ giúp xã hội và hưu trí xã hội được điều chỉnh tăng theo quy định mới.
Từ tháng 10/2026, 3 mức trợ cấp tăng thêm: Người cao tuổi có một khoản lên 540.000 đồng/tháng
Nguyệt Phạm |
Từ tháng 10/2026, nhiều nhóm đối tượng sẽ được áp dụng mức trợ cấp mới, trong đó có khoản tăng lên 540.000 đồng/tháng và mức chuẩn vượt 3 triệu đồng.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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