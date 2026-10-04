Từ tháng 10/2026, 3 mức trợ cấp tăng thêm: Người cao tuổi có một khoản lên 540.000 đồng/tháng

Từ tháng 10/2026, nhiều nhóm đối tượng sẽ được áp dụng mức trợ cấp mới, trong đó có khoản tăng lên 540.000 đồng/tháng và mức chuẩn vượt 3 triệu đồng.

Từ tháng 10/2026, 3 mức trợ cấp quan trọng gồm trợ cấp ưu đãi người có công, trợ giúp xã hội và hưu trí xã hội được điều chỉnh tăng theo quy định mới.

