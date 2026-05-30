Thức uống giảm cân, dưỡng nhan giá rẻ: Chuyên gia Nhật chỉ cách uống nước ép cà chua để "đốt mỡ" gấp đôi, da láng mịn sau 1 tuần

Các dưỡng chất trong cà chua có thể thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo và giảm phù nề, khiến nó trở thành một phương pháp hiệu quả để kiểm soát cân nặng nếu sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, chỉ uống nước ép cà chua đôi khi có thể không mang lại kết quả như mong muốn…

Dưới đây, chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng người Nhật - bà Remi Aso - sẽ bóc tách cơ chế giảm cân của nước ép cà chua, đồng thời hướng dẫn cách uống chuẩn khoa học để tối đa hóa công dụng của loại quả này.

6 lợi ích "vàng" của nước ép cà chua đối với vóc dáng và nhan sắc

So với các loại nước ép trái cây khác, nước ép cà chua có hàm lượng đường và calo thấp hơn, đồng thời giàu chất xơ, giúp duy trì cảm giác no lâu hơn. Do đó, dù dùng như một món ăn nhẹ hay trước bữa ăn, nó đều giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và ngăn ngừa ăn quá nhiều.

Nước ép cà chua đặc biệt có lợi cho những người đang ăn kiêng hoặc những người quan tâm đến sức khỏe, vì nó dễ dàng kết hợp vào chế độ ăn uống hàng ngày. Ngoài ra, nước ép cà chua còn mang lại những lợi ích sức khỏe và làm đẹp sau đây. Hãy cùng tìm hiểu thêm về chúng!

1. Đặc tính chống oxy hóa: Ngăn ngừa lão hóa và cải thiện tình trạng da

Cà chua rất giàu lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp ức chế các gốc tự do trong cơ thể. Gốc tự do gây ra lão hóa tế bào, các vết nám và nếp nhăn trên da; do đó, tiêu thụ lycopene thực sự có thể có tác dụng chống lão hóa và làm đẹp da.

2. Giàu Kali: Ngăn ngừa phù nề

Cà chua chứa kali, giúp loại bỏ lượng natri dư thừa khỏi cơ thể, do đó làm giảm sưng tấy. Điều này đặc biệt được khuyến nghị cho những người có xu hướng ăn nhiều natri hoặc bị sưng chân vào ban đêm.

3. Giúp hạ huyết áp

Nước ép cà chua chứa một hợp chất gọi là GABA (axit gamma-aminobutyric), đã được chứng minh là giúp hạ huyết áp. Đối với những người cần theo dõi huyết áp hoặc có các bệnh liên quan, nước ép cà chua là một loại đồ uống có thể được đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày.

4. Cải thiện sức khỏe đường ruột

Chất xơ trong nước ép cà chua làm tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp cải thiện môi trường đường ruột và giảm cholesterol trong máu, góp phần vào sức khỏe tổng thể.

5. Giảm mệt mỏi

Axit citric và vitamin C trong cà chua hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng và cũng có thể giúp giảm mệt mỏi. Uống nước ép cà chua khi cảm thấy mệt mỏi do làm việc hoặc tập thể dục có thể giúp phục hồi năng lượng một cách hiệu quả hơn.

6. Giúp đốt cháy chất béo

Cà chua (đặc biệt là nước ép cà chua) rất giàu một chất liên quan đến axit linoleic gọi là 13-oxo-ODA, có khả năng đốt cháy chất béo, giảm lượng đường trong máu và triglyceride. Do đó, nó cũng có thể có lợi cho những người đang ăn kiêng để kiểm soát cân nặng.

Uống nước ép cà chua thế nào để mỡ giảm, da đẹp nhanh nhất?

Tác dụng giảm cân của nước ép cà chua phụ thuộc vào cách thức và thời điểm sử dụng. Để hấp thụ lycopene và chất xơ hiệu quả, đồng thời tối đa hóa tác dụng đốt cháy chất béo và chống ăn quá nhiều, hãy tuân thủ đúng phương pháp sử dụng.

Hỏi: Thời điểm tốt nhất để uống là khi nào? Buổi sáng hay buổi tối, trước hay sau bữa ăn?

Đáp: Tốt nhất nên uống vào buổi sáng trước bữa ăn!

Thời điểm tối ưu để uống nước ép cà chua là trước bữa sáng vì hai lý do:

1. Lycopene dễ hấp thụ hơn vào buổi sáng. Vì quá trình chuyển hóa lipid hoạt động mạnh hơn vào buổi sáng nên việc tiêu thụ lycopene vào buổi sáng làm tăng tỷ lệ hấp thụ, do đó đốt cháy chất béo hiệu quả hơn.

2. Uống nước ép cà chua trước bữa ăn tạo cảm giác no, giúp ngăn ngừa ăn quá nhiều. Nước ép cà chua chứa chất xơ, vì vậy uống trước bữa ăn tạo cảm giác no vừa phải, giúp ngăn ngừa ăn quá nhiều và do đó đạt được mục tiêu kiểm soát cân nặng.

Hỏi: Một cốc mỗi ngày có hiệu quả không? Khi nào tôi sẽ bắt đầu thấy kết quả?

Đáp: Nếu bạn uống đều đặn 200ml hoặc hơn (một cốc) mỗi ngày, bạn sẽ thấy kết quả sau khoảng 2-4 tuần.

Thời gian để chế độ ăn kiêng nước ép cà chua cho thấy kết quả khác nhau tùy người, nhưng nhìn chung, những thay đổi trong cơ thể sẽ bắt đầu xuất hiện sau hai tuần đến một tháng sử dụng đều đặn. Kết luận này dựa trên các thử nghiệm lâm sàng được tiến hành tại Nhật Bản trên phụ nữ ở các nhóm tuổi khác nhau.

Tuyệt chiêu nâng cấp nước ép cà chua: "Mix" đúng vị, hiệu quả nhân đôi

Để Lycopene dễ dàng hấp thụ vào cơ thể (vì đây là chất tan trong chất béo) và tăng cường trao đổi chất, bạn có thể áp dụng các công thức kết hợp sau:

Thêm 1 thìa cà phê dầu ô liu: Giúp tăng tỷ lệ hấp thụ Lycopene lên gấp nhiều lần, đồng thời cung cấp chất béo xơ có lợi cho cơ thể.

Thêm chút tiêu đen: Kích thích tuần hoàn máu, làm ấm cơ thể và tăng tốc độ đốt cháy calo.

Pha cùng sữa đậu nành: Bổ sung Isoflavone giúp nhân đôi hiệu quả dưỡng nhan, cân bằng nội tiết tố.

Một chút giấm chế biến (giấm táo): Axit citric trong giấm sẽ cộng hưởng với cà chua, đẩy mạnh hiệu quả giảm cân.

Nên uống ấm hay uống lạnh?

Hãy ưu tiên uống ấm hoặc ở nhiệt độ phòng. Lycopene sau khi được làm nóng sẽ dễ hấp thụ hơn. Vào mùa lạnh, bạn nên quay ấm nước ép bằng lò vi sóng trước khi uống. Tránh uống đá lạnh vì dễ gây áp lực và làm suy giảm chức năng tiêu hóa của dạ dày.

Gợi ý 2 công thức thực đơn nhanh gọn với cà chua

1. Súp cà chua cấp tốc (Bữa sáng ấm áp trong 1 phút)

Nguyên liệu: 200ml nước ép cà chua, 1/2 thìa cà phê hạt nêm/bột súp, 1 thìa cà phê dầu ô liu, một ít tiêu đen.

Cách làm: Cho tất cả vào cốc chịu nhiệt, quay trong lò vi sóng (600W) trong 1 phút, khuấy đều là có thể thưởng thức.

2. Smoothie cà chua đậu nành (Thay thế bữa ăn nhẹ)

Nguyên liệu: 150ml nước ép cà chua, 100ml sữa đậu nành không đường, 1/2 quả chuối.

Cách làm: Cho tất cả vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn. Thức uống này cực giàu chất xơ và giúp da căng mịn.

Những lưu ý quan trọng không thể bỏ qua

Không uống quá nhiều: Giới hạn tối đa là 500ml/ngày. Cà chua chứa nhiều chất xơ hòa tan và kali, uống quá liều lượng có thể dẫn đến tiêu chảy hoặc lạnh bụng.

Cẩn trọng với dị ứng: Một số người mắc "Hội chứng dị ứng vùng miệng" (OAS) có thể bị ngứa, châm chích môi và cổ họng khi dùng cà chua. Nếu có các triệu chứng này, hãy ngưng sử dụng ngay lập tức.