Thực trạng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong 9 ngày nghỉ Tết: Khi con số thống kê không đủ nói nên tất cả...

Sáng mùng 6 Tết, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin, từ ngày 14-22/2 (tức ngày 27 Tết đến mùng 6 Tết Bính Ngọ), bệnh viện tiếp nhận hơn 1000 bệnh nhân bị tai nạn, chủ yếu là tai nạn giao thông (chiếm đến 50%), có 36 trường hợp tai nạn do pháo nổ và vật liệu nổ tự chế. Đa phần, các bệnh nhân gặp chấn thương chi thể, chấn thương mạch.

Rạng sáng mùng 1 Tết, thậm chí là trước đó, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp chấn thương nặng.

Trao đổi với phóng viên, TS.BS Cao Mạnh Thấu (Phó Trưởng khoa Khoa Ung bướu và Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) nhận định, tai nạn do pháo nổ dịp Tết năm nay cao hơn hẳn so với năm ngoái.

TS.BS Cao Mạnh Thấu đưa ra thống kê số liệu người nhập viện tại bệnh viện dịp nghỉ Tết.



Cụ thể, 30 Tết, Bệnh viện tiếp nhận 14 trường hợp tai nạn do pháo nổ, lứa tuổi chủ yếu là trẻ em, trẻ nhất là 16 tuổi. Mùng 1 Tết tiếp nhận 6 trường hợp, vết thương thường gặp ở bàn tay, còn lại ở mắt, hàm mặt. Mùng 2 Tết có 6 trường hợp tai nạn do pháo nổ, trong đó có 5 trường hợp chuyển từ Thanh Hóa ra do mìn nổ tự chế, tất cả đều phải mổ cấp cứu. Hiện tại, các bệnh nhân đều đã được mổ cấp cứu, đã qua cơn nguy kịch, đang trong giai đoạn điều trị phục hồi. Mùng 3 Tết có 3 trường hợp do pháo nổ, bệnh nhân đều là trẻ em, độ tuổi 11-12 tuổi. Về mức độ nghiêm trọng cần mổ cấp cứu là hơn 200 ca, 13 ca bệnh nặng tử vong.



"Tình hình tai nạn giao thông vẫn tăng, nguyên nhân đến chủ yếu từ rượu bia, vốn là thứ nhiều người tìm đến trong dịp Tết. Đây là thực trạng đáng lo ngại và cũng gây áp lực cho các bác sĩ", BS Thấu nhận định.

Đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế tập trung cao độ, tất cả vì người bệnh.

Hiện tại, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức có 3 khu hồi sức, 4 khu hồi tỉnh, thêm khu hồi sức sọ não. Tất cả các khu hồi sức hiện đều tăng thêm bệnh nhân so với trước Tết. "Áp lực trong các khu trực là phải phân loại có những trường hợp nào có thể xử lý, cấp cứu được, trường hợp nào có thể chuyển cho các bệnh viện xung quanh, miễn là người bệnh sẽ được cứu chữa kịp thời, qua cơn nguy kịch nhanh nhất, tốt nhất", BS Thấu cho hay.

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vốn là nơi cũng có truyền thống về ngoại khoa. Vậy nên, dịp Tết đến, rất nhiều kịch bản đã được lên từ trước và chủ động trong mọi tình huống, từ chấn thương do tai nạn giao thông hàng loạt, tai nạn cháy nổ đến ngộ độc thực phẩm... Bởi vậy, Tết Nguyên Đán cũng không ngoại lệ với sự sắp xếp đầy đủ vị trí trực, từ bác sĩ trực hồi sức đến bác sĩ trực ngoại khoa, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh... để làm sao có thể cứu chữa cho người dân tốt nhất.

"Về hồi sức, chúng tôi cũng đã liên hệ với các bệnh viện tuyến cơ sở, để khi nào cần hỗ trợ sẽ đưa bệnh nhân cần hồi sức hoặc đã can thiệp, cần hồi sức nhẹ hơn", BS Thấu chia sẻ.Đại diện Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cảm thấy may mắn vì trong kỳ nghỉ Tết vừa qua không ghi nhận tai nạn hàng loạt. Đó cũng là niềm vui lớn của các bác sĩ trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Hợi đang chăm sóc bệnh nhân.

Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Hợi (1 điều dưỡng trực Tết tích cực của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức) chia sẻ thêm, so với những ngày thường sẽ trực ngày hoặc đêm, trực Tết với các bác sĩ kéo dài 24/24 giờ. Bệnh nhân nặng sẽ được ưu tiên điều trị trước, bệnh nhân nhẹ sẽ điều trị sau. Nhưng khi làm, ai cũng phải đem tâm thế tập trung cao độ, xử lý nhanh gọn để không ai phải chờ đợi quá lâu trong những ngày Tết. "Phòng mổ vì vậy luôn luôn sáng đèn, 24/24 giờ". Đó là chuyện không có gì phải quá bận tâm, bởi với các bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người bệnh qua cơn nguy kịch, sức khỏe được phục hồi mới là điều tuyệt vời nhất.