Thực tế mua bán vàng, kim cương ở PNJ sau thông báo chia 5 kỳ trả tiền cho khách

Không chỉ mang kim cương đi bán, khách sở hữu vàng PNJ cũng muốn bán thu tiền; nhiều người không chấp nhận đợi 4 tháng với 5 kỳ nhận tiền sẽ được đổi sang vàng.

Sau khi Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đưa ra chính sách giãn tiến độ thanh toán cho khách bán kim cương, vàng, để giảm áp lực dòng tiền, trong ngày 22/7, tại các cửa hàng của thương hiệu này, lượng khách mang sản phẩm đi bán vẫn không giảm.

PNJ cam kết thu mua nhưng khách không dễ bán

Ghi nhận tại cửa hàng Nguyễn Gia Trí - phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, một số khách mang cả nữ trang, kim cương, vàng các loại của PNJ đến bán. Tuy nhiên, khi nghe nhân viên thông tin chính sách chia đợt để thanh toán, nhiều người không đồng tình mà chỉ muốn nhận toàn bộ tiền trong một lần.

Nhiều người dân tại TP.HCM đã đến các cửa hàng PNJ để bán lại vàng, kim cương. (Ảnh: Đ.V)

Lý do khách đưa ra là tài sản của họ có giá trị, khi mua đã chi một lần số tiền lớn thì khi bán cũng được nhận đầy đủ. Họ không thấy yên tâm khi thời gian nhận đủ tiền quá dài, lên tới 4 tháng, nếu trong khoảng thời gian này giá lại tăng cao thì họ sẽ chịu thiệt.

Một số người thì cho rằng họ cần tiền mới bán vàng, nếu chờ thanh toán quá lâu thì không có tiền để xoay sở.

Nhân viên cửa hàng tư vấn khách không cần tiền vội thì có thể quy đổi sang các sản phẩm khác như vàng miếng, vàng nhẫn, nữ trang... (không áp dụng quy đổi sản phẩm khác với kim cương rời). Cách này khiến nhiều người đồng tình và các thủ tục diễn ra nhanh chóng; nhưng một số người vẫn kiên quyết chỉ nhận tiền và nhận một lần.

Tuy nhiên, không phải khách hàng nào sở hữu các sản phẩm của PNJ muốn chuyển đổi đều được đáp ứng.

Chị Thanh ở phường Long Trường cho biết chị mang 2 nhẫn kim cương đến cửa hàng trên đường Võ Văn Ngân phường Thủ Đức để bán, số tiền tính ra gần 100 triệu đồng, muốn đổi sang vàng nhẫn nhưng nhân viên thông báo là “hết vàng”.

Không phải tất cả cửa hàng PNJ đều thực hiện mua, thu đổi sản phẩm của khách mà chỉ áp dụng với một số cửa hàng chuyên trách với khung giờ hạn chế trong ngày.

Đổi sang vàng miếng cũng không còn. Chị cho biết theo quan sát, chỉ khoảng 5 khách đầu tiên đến trong buổi chiều là đổi được vàng.

Không muốn chờ thời gian dài, chị Nguyễn Kim Hương ở phường Gò Vấp, cầm 6 chỉ vàng mua tại PNJ ra các cửa hàng bên ngoài để bán thì bị từ chối thu mua. Đây là điều khiến chị rất bất ngờ, vì trước đây việc bán vàng PNJ rất dễ dàng.

Ở các tỉnh, việc mua bán sản phẩm của PNJ cũng tương tự như TP.HCM. Chị Ngọc Hân ở phường Phú Tân - Vĩnh Long, chia sẻ chị mua chiếc nhẫn kim cương tại PNJ hơn 150 triệu đồng. Hôm nay, chị ra cửa hàng bán lại và được thu với giá 110 triệu đồng trả trong 4 tháng. Đợt trả đầu tiên chị nhận 11 triệu đồng.

Chị Hân cũng có viên kim cương 5,4 ly mua tại PNJ giá 105 triệu đồng. Hôm nay, chị bán lại và được định giá 74 triệu đồng. Dù lỗ khá sâu nhưng chị vẫn quyết định bán.

2 phương án mua lại kim cương, vàng, nữ trang cũng như tiến độ thanh toán được PNJ thông báo đến khách hàng.

Còn chị Hằng ở phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng thì cho biết, chị ra cửa hàng PNJ trên đường Trần Phú (phường B’Lao) để bán 4 chỉ vàng đã mua trước đó.

Tuy nhiên, nhân viên cửa hàng thông báo sẽ thanh toán hết số tiền cho chị trong vòng 120 ngày. Chị đã yêu cầu nhân viên cửa hàng PNJ viết phiếu mua hàng để chị ra ngoài bán. Cửa hàng bên ngoài đã mua lại vàng một cách nhanh chóng và trả tiền liền.

Đáng chú ý, dù chia thời gian thanh toán cho khách ra 5 đợt trong 120 ngày, nhưng không phải cửa hàng nào của PNJ cũng thu mua.

Theo một nhân viên PNJ, khu vực TP.HCM (các quận huyện cũ) chưa tới 30 cửa hàng đang thu mua, và thời gian mua chỉ có 2 tiếng đồng hồ, từ 15-17h, tùy theo số lượng mỗi ngày. Chính vì vậy, nhiều khách mang sản phẩm đến và phải mang trở về vì hết giờ giao dịch, dù cửa hàng vẫn mở cửa mua bán bình thường.

Theo thông báo được niêm yết tại cửa hàng PNJ Đỗ Xuân Hợp, có 2 phương án được áp dụng. Phương án 1 là chuyển đổi sang sản phẩm PNJ.

Cụ thể, khách sẽ được chuyển đổi sang sản phẩm mới có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị mua lại. Trong đó, tại các cửa hàng độc lập, khách được chuyển đổi toàn bộ giá trị. Với chuyển đổi một phần giá trị sẽ áp dụng ở một số cửa hàng chuyên trách.

Nhiều sản phẩm kim cương được đem đi bán lại. (Ảnh: Đ.V)

Đặc biệt với khách chuyển đổi các loại vàng sang vàng miếng SJC được ưu đãi 200.000 đồng/chỉ. Các loại trang sức, quà tặng, kim cương rời... nếu đổi sản phẩm của PNJ được chiết khấu 3-5%. Tuy nhiên với kim cương rời chỉ được áp dụng đổi với kim cương rời hoặc bán nhận tiền theo lộ trình.

Phương án 2 là khách bán và nhận tiền theo lộ trình thanh toán trong 120 ngày. Với phương án này, thời gian tiếp nhận mua sản phẩm của cửa hàng từ 15-17h trong ngày và chỉ áp dụng với một số cửa hàng chuyên trách.

Nhóm sản phẩm gồm trang sức, quà tặng, kim cương rời, vàng miếng SJC/vàng Tài lộc PNJ/nhẫn trơn/Kim Bảo...

Tỷ lệ thanh toán bao gồm 10% giá trị đơn hàng cho đợt thứ nhất ngay khi khách bán; 30 ngày sau thanh toán tiếp 20%. Đến ngày thứ 60 thanh toán thêm 25%; ngày thứ 90 thanh toán thêm 25%. Phần còn lại 20% sẽ thanh toán đến ngày thứ 120.

Thông báo cũng thể hiện PNJ cam kết thực hiện đầy đủ việc mua lại đối với khách hàng của mình.

Lên phương án xử lý lượng kim cương tồn kho

Tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 21/7, ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ, cho biết trước áp lực từ khủng hoảng kim cương, doanh nghiệp đã bố trí nguồn lực tài chính lên tới vài nghìn tỷ đồng, nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các cam kết mua lại với khách hàng.

Dù vậy, việc khách hàng đồng loạt mang kim cương bán lại tạo áp lực lớn lên thanh khoản của doanh nghiệp. Trong thời gian từ 3 - 17/7, doanh số mua của PNJ đã cao gấp 5 lần doanh số bán, khiến dòng tiền ngắn hạn chịu áp lực đáng kể.

Ông Công cũng cho biết lượng tồn kho kim cương của PNJ có tăng lên trong ngắn hạn, do mua lại, và doanh nghiệp đã xây dựng nhiều phương án để xử lý lượng hàng này.

Trong đó, sẽ tận dụng nguồn mua lại để tái sử dụng, đưa vào sản xuất các sản phẩm mới phục vụ mùa kinh doanh cuối năm; giảm nhập khẩu.

PNJ khẳng định trước mắt hoạt động kinh doanh vẫn đang diễn ra bình thường, doanh thu trang sức bán lẻ trong tháng 7 tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2025. (Ảnh minh họa)

Trong thư gửi cổ đông ngày 21/7, CEO Phan Quốc Công xin lỗi cổ đông và nhà đầu tư về những tác động đến giá trị cổ phiếu và niềm tin của thị trường. Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết nhận thức rõ trách nhiệm và đang tập trung xử lý sự việc với tinh thần minh bạch, nghiêm túc và trách nhiệm cao nhất, nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng, cổ đông và giá trị lâu dài của doanh nghiệp.

“Trước sự gia tăng đột biến nhu cầu khách hàng bán lại trang sức trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, PNJ đã chủ động triển khai các biện pháp quản trị thanh khoản mang tính tạm thời.

Công ty cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua lại đối với tất cả các sản phẩm do PNJ đã bán ra có kèm theo cam kết mua lại”, ông Công nói với cổ đông.

Việc điều chỉnh quy trình thực hiện mua lại sản phẩm, CEO PNJ cho rằng phù hợp với năng lực tiếp nhận, kiểm tra chất lượng sản phẩm và nguồn thanh khoản thực tế. Mục tiêu là nhằm giảm thiểu rủi ro đối với giao dịch mua lại sản phẩm, đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục và bền vững.

Lãnh đạo PNJ nói thêm đây chỉ là giải pháp ngắn hạn, và sẽ được xem xét điều chỉnh khi điều kiện thị trường trở lại bình thường.

Ưu tiên cao nhất của PNJ hiện nay là ổn định hoạt động, duy trì kinh doanh liên tục và gìn giữ giá trị doanh nghiệp trong dài hạn. Những thách thức hiện tại không phản ánh sự suy giảm của hoạt động kinh doanh cốt lõi, cũng như năng lực tài chính trung và dài hạn của công ty.

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn đang diễn ra bình thường, doanh thu trang sức bán lẻ trong tháng 7 tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2025.